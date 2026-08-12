¡Buenas noticias! Metrocable Línea H reanuda su operación tras revisiones por el sismo

Resumen: La suspensión temporal de este tramo, que conecta la estación Oriente del tranvía con el sector de Villa Sierra (Comuna 8 - Villa Hermosa), se dio como una medida de extrema precaución tras el sismo

Minuto30.com .- Tras las alteraciones en la movilidad generadas por el reciente movimiento telúrico que sacudió al país, la normalidad comienza a retornar paulatinamente al sistema de transporte masivo de la capital antioqueña.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un parte de tranquilidad a los miles de usuarios que diariamente se movilizan hacia la zona centro-oriental de la ciudad, confirmando la reactivación de uno de los cables aéreos que se encontraba suspendido preventivamente.

Reactivación de la Línea H

De acuerdo con el mandatario local, el equipo de ingenieros del Metro de Medellín completó de manera exitosa todas las inspecciones estructurales y electromecánicas requeridas en las pilonas y estaciones del trazado.

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«Buenas noticias. Después de realizar todos los procedimientos técnicos por parte del personal del Metro de Medellín para garantizar la seguridad de los usuarios, mañana miércoles 12 de agosto, desde las 4:30 a.m. el Metrocable línea H (Oriente – Villa Sierra), restablece la operación comercial», anunció Gutiérrez a través de sus canales oficiales.

La seguridad de los usuarios como prioridad

La suspensión temporal de este tramo, que conecta la estación Oriente del tranvía con el sector de Villa Sierra (Comuna 8 – Villa Hermosa), se dio como una medida de extrema precaución tras el sismo, cumpliendo con los rigurosos protocolos internacionales de seguridad con los que opera la empresa de transporte.

«Gracias siempre a nuestra gente», concluyó el alcalde, reconociendo la paciencia de los ciudadanos de la zona nororiental que tuvieron que modificar sus rutas de desplazamiento durante las horas que duró la contingencia. A partir de las 4:30 a.m. de este miércoles, los usuarios podrán volver a recargar su tarjeta Cívica y abordar el sistema con total normalidad.