¡Pilas! Desde este lunes no habrá taquillas en seis estaciones del Metro de Medellín: así podrá recargar

Resumen: Desde el lunes 9 de noviembre, seis estaciones del Metro de Medellín (Itagüí, Envigado, Ayurá, La Floresta, Acevedo y Parque Berrío) cierran sus taquillas: la recarga de la Cívica queda en máquinas automáticas, apps y puntos Gana, con acompañamiento para adultos mayores y sin despidos, según la empresa.

Desde este lunes 9 de noviembre, madrugar a hacer fila en la taquilla para comprar o recargar la tarjeta Cívica ya no será una opción en seis estaciones del Metro de Medellín. La empresa confirmó el cierre de los puntos de venta presencial de Itagüí, Envigado y Ayurá, en el sur del Valle de Aburrá; La Floresta, en el occidente de la ciudad; y Acevedo y Parque Berrío, en el centro y el norte.

La medida hace parte de una estrategia de autogestión de pago que el Metro empezó hace más de cinco años, y que busca que los usuarios se acostumbren a recargar por canales digitales y máquinas automáticas, en vez de concentrar las transacciones en las taquillas.

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Aunque el anuncio lleva varias semanas en las estaciones, el cierre ya se deja sentir. El fin de semana, en estaciones como Ayurá, se vieron filas frente a las máquinas de recarga, sobre todo de adultos mayores y de personas que llegan de los municipios del Suroeste antioqueño y que todavía no entienden bien cómo funcionan los nuevos equipos. No faltaron las escenas de usuarios que, en medio de la confusión, le entregaban su tarjeta Cívica y su dinero a cualquiera que pareciera dispuesto a ayudarles, un riesgo frente al que los propios funcionarios llaman a tener cuidado.

En Envigado, en cambio, el trámite fluyó con más rapidez y hasta los niños se mostraron curiosos frente a las máquinas. Allí, un visitante que llegó desde Bogotá celebró la medida, aunque advirtió que la gente debe “ponerse las pilas” cuando no haya asesores cerca, porque la situación se puede prestar para que “avivatos” se queden con la plata o la tarjeta de los más desprevenidos.

¿Cómo recargar la Cívica ahora?

Las opciones que quedan son las máquinas de recarga automática instaladas en las estaciones, las recargas por aplicaciones como App Cívica, Bancolombia o Nequi, y los puntos de la red Gana en los barrios del Valle de Aburrá.

Según el Metro, en Itagüí quedaron habilitadas nueve máquinas, dos de ellas con devolución de dinero; en Envigado serán 11, con tres que devuelven; en Ayurá, seis, con solo una que devuelve; en La Floresta, cinco, dos con devolución; y en Acevedo y Parque Berrío, 15 y 14 máquinas, de las cuales tres y cuatro devolverán el valor sobrante. El dato no es menor: una de las principales quejas de los usuarios es la poca disponibilidad de máquinas que devuelven dinero.

La empresa explicó que la cantidad de equipos por estación se definió según el historial de transacciones, la demanda de cada acceso en horas pico y los tiempos de espera, y aclaró que todos los accesos deben tener al menos una máquina que venda tarjetas Cívica y permita devolver dinero. Si las necesidades cambian, las máquinas se pueden reubicar.

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¿Y los adultos mayores?

Otra de las grandes dudas es qué pasará con los adultos mayores, teniendo en cuenta que cerca de 30.000 personas de la tercera edad usan el Metro todos los días y unas 5.000 de ellas lo hacen por las estaciones afectadas. El Metro aseguró que recibirán acompañamiento de guías educativos y orientadores de experiencia para aprender a usar las máquinas, y que el personal de vigilancia y de las demás dependencias seguirá disponible para resolver inquietudes.

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Para quienes llegan de otros municipios, por ahora no hay una estrategia definida para ampliar las opciones de recarga, como los puntos Gana, por fuera del Valle de Aburrá. La empresa indicó que, a medida que la Cívica se habilite en más rutas intermunicipales, se buscarán alternativas para facilitar las recargas en esos municipios.

No habrá despidos masivos, asegura el Metro

Frente a los rumores de que los trabajadores de las taquillas quedarían sin empleo, la empresa negó que vaya a haber un despido masivo y aseguró que los extaquilleros continuarán vinculados. Hoy hay cerca de 270 orientadores de experiencia y, según el Metro, nadie ha salido por esta estrategia en más de cinco años.

El rol se redefinió con dos objetivos: ampliar los horarios de los puntos de atención al cliente en Itagüí, San Javier, Niquía y Acevedo, y mover al personal entre estaciones para resolver situaciones apenas se presenten. Los espacios que ocupaban las taquillas, por su parte, serán estudiados para actividades comerciales o sociales; en la zona sur de la estación Envigado, por ejemplo, donde estaba la taquilla ya funciona un escuchadero de un programa radial.

La empresa también descartó que los cierres respondan a un recorte de costos por una crisis económica del sistema, y anunció que viene la implementación de los “pagos abiertos”, que permitirán entrar al Metro con tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard, sin trámites adicionales.

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¿Cuántas taquillas quedan?

Con la salida de estos puntos de venta, el sistema pasa de 29 a 23 puntos habilitados y, contando trenes, buses y cables, apenas quedarían 54 taquillas abiertas en todo el Metro. El plan no es cerrarlas todas: se espera conservar cerca de diez, sobre todo en accesos de alta demanda como Caribe y La Estrella.

Mientras tanto, la recomendación para los usuarios de las seis estaciones es una: aprender a manejar las máquinas desde ya, pedir ayuda únicamente al personal identificado del Metro y nunca entregar la tarjeta ni el dinero a desconocidos.

Foto: Metro de Medellín