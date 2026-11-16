Entre trajes reciclados y coronas: así vivió Manrique el Sexto Reinado del Adulto Mayor

Resumen: El Sexto Reinado del Adulto Mayor por la Convivencia y la Seguridad se realizó en el colegio Fe y Alegría de Manrique, con 11 mujeres y 4 hombres de los 23 clubes de vida de la comuna 3. Los trajes de reciclaje fueron protagonistas, y Luz Amanda Zapata y Armando Álvarez Cardona se coronaron como reina y rey.

La cita fue en el colegio Fe y Alegría de Manrique, sector San Blas, donde este sábado 14 de noviembre se llevó a cabo una jornada que fortaleció la convivencia, inspiró liderazgo y unió a la comunidad.

Este fin de semana se llevó a cabo uno de los encuentros comunitarios más significativos en la consolidación de entornos seguros y participativos: el Reinado del Adulto Mayor por la Convivencia y la Seguridad, desarrollado en la comuna 3 – Manrique, bajo la coordinación del Grupo de Despliegue de Gestión Comunitaria de la Estación de Policía Manrique.

Un reinado para reconocer a los adultos mayores

La celebración, que reunió a gran cantidad de personas, permitió reafirmar el compromiso conjunto entre la comunidad y la institución con la prevención, la sana convivencia y el fortalecimiento del tejido social. El reinado se ha consolidado como un símbolo de respeto, reconocimiento y exaltación hacia los adultos mayores, quienes representan memoria viva, resiliencia y liderazgo en los territorios.

En esta edición participaron 11 mujeres y 4 hombres, provenientes en su mayoría de los 23 clubes de vida de la comuna. Su energía, su ejemplo y su voz de experiencia enviaron un mensaje claro: la seguridad también nace del encuentro, la solidaridad y la construcción diaria de comunidad.

Para la Policía Nacional, actividades como esta son fundamentales para generar confianza, abrir espacios de corresponsabilidad y promover entornos protectores, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad social. Estos escenarios, construidos desde un enfoque humano y preventivo, permiten avanzar de manera efectiva en la consolidación de territorios más seguros.

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Los trajes, un desfile de ingenio

Los participantes fueron calificados en tres categorías: traje de deporte, traje de reciclaje y traje de gala.

Uno de los momentos centrales fue el concurso de traje de reciclaje (traje ecológico), que tenía como requisito indispensable que fuera elaborado con material reciclado. Los ganadores fueron Luis Javier Ramírez Hernández y Luz Amanda Zapata.

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El vestido de Luz Amanda fue una pieza hermosa e innovadora, con corsé y una amplia falda que guardaba «una sorpresa»: de repente, levantó una sobrecapa que dejó ver una estampa religiosa en su espalda.

Luis Javier, por su parte, desfiló vestido de silletero y con una silleta en la que se leía: «Ser paisa, una dicha de muchos, la suerte de pocos y la envidia de todos, que berraquera ser paisa». Con ella se robó el corazón del jurado.

El jurado estuvo compuesto por Jorge Iván Pareja Castaño, fundador del medio Minuto30; Carolina Castro Londoño, funcionaria de la Secretaría de la Mujer; el exedil de la JAL Johan Sebastián Palacio Múnera, y María Paula Fonseca de La Espriella.

La coronación

Cuando la noche caía llegó el momento más esperado: la elección del rey y la reina de la tercera edad. Luz Amanda Zapata se coronó como la nueva reina y Armando Álvarez Cardona como el nuevo rey.

La jornada estuvo acompañada por diversas barras que alegraron el ambiente, una muestra de danza y canto a cargo de integrantes de distintos colectivos artísticos.

Reconocimiento de la comunidad

La comunidad hace un reconocimiento especial al intendente jefe Gildardo Duque y al intendente Víctor Bautista, de la policía comunitaria, por su compromiso con la promoción de estos espacios de encuentro, integración y convivencia, y por estar al frente de este evento.

La Institución agradeció a los líderes comunitarios, a los participantes y a cada aliado que se sumó a la jornada, y reiteró su compromiso con el bienestar, la integración y la convivencia pacífica en la comuna 3. Además, hizo un llamado a seguir trabajando de forma unida, fortaleciendo la cercanía y la participación ciudadana como pilares de la seguridad y la confianza.

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