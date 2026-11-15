Revancha cayó en Medellín: un jugador ganó $5.600 millones con un tiquete comprado por internet

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Resumen: Un jugador de Medellín ganó el acumulado de Revancha por $5.600 millones con una apuesta manual comprada en Baloto.com. La combinación del sorteo 2735, realizado el 14 de noviembre, fue 08, 11, 14, 26 y 40, con súper balota 15. El sorteo dejó 26.057 ganadores y una premiación total de $5.700.287.800. El cobro del premio mayor se tramita con la Fiduciaria de Occidente.

Un tiquete comprado por internet dejó en Medellín al ganador del acumulado de Revancha por $5.600 millones. El premio corresponde al sorteo 2735, realizado el sábado 14 de noviembre de 2026, cuya combinación fue acertada por una sola persona, según el reporte oficial del juego.

De acuerdo con la información de Baloto recogida por Caracol Radio, la apuesta se hizo a través de Baloto.com y bajo la modalidad manual. El resultado se conoció este domingo, con la capital antioqueña como la ciudad del nuevo ganador del premio mayor.

La compañía señaló que es la cuarta vez que cae el acumulado de Revancha en lo corrido de 2026. También indicó que, por cuarta ocasión consecutiva, el tiquete que se queda con ese premio fue adquirido mediante su plataforma digital.

Estos fueron los números ganadores de Revancha

La combinación del sorteo 2735 fue 08, 11, 14, 26 y 40, con la súper balota 15. El detalle publicado por el operador confirma un único ganador en la categoría de cinco aciertos más súper balota, con una premiación de $5.600.000.000.

Ese valor corresponde al premio mayor anunciado. El registro del sorteo diferencia esa categoría de las demás modalidades de aciertos, que también entregaron dinero a miles de participantes. En la categoría de cinco números sin súper balota no se reportaron ganadores.

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Medellín ya había registrado otros premios de este juego. En diciembre de 2023, Minuto30 informó sobre un acumulado de $14.000 millones vendido en un punto Gana de la ciudad. A diferencia de ese antecedente, la apuesta del sorteo de noviembre de 2026 fue comprada por internet, según la información divulgada sobre el ganador.

El sorteo dejó 26.057 ganadores

La premiación total de la jornada fue de $5.700.287.800, distribuida entre 26.057 ganadores. Aunque la mayor parte de ese monto corresponde al acumulado que cayó en Medellín, el balance incluye pagos en otras seis categorías con aciertos parciales.

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Una persona acertó cuatro números y la súper balota, por lo que obtuvo $4.808.650. Otras 156 acertaron cuatro números, con un premio individual de $33.700, mientras que 237 registraron tres aciertos más súper balota y recibirán $19.250 cada una, según la tabla oficial.

Además, hubo 3.872 ganadores con tres números acertados, para un premio de $3.850 por persona. La categoría de dos números más súper balota registró 2.153 ganadores y un pago individual de $5.500. Por último, 19.637 participantes ganaron $3.000 en la categoría identificada como cero aciertos más súper balota.

El resultado oficial también anunció que el nuevo acumulado de Revancha será de $2.000 millones para el lunes 16 de noviembre. Se trata de un monto distinto al premio de $5.600 millones que ya tuvo ganador en el sorteo del sábado.

Para consultar el resultado, es importante revisar tanto los cinco números principales como la súper balota: la tabla de premiación los presenta por separado y asigna un valor diferente a cada combinación de aciertos. El acumulado exige acertar los seis elementos.

¿Cómo se reclama el premio mayor?

El siguiente paso para la persona ganadora es seguir el procedimiento de cobro de la Fiduciaria de Occidente. En su página de pago de premios, Baloto explica que los ganadores del gran acumulado deben establecer primero contacto con esa entidad para iniciar la verificación del tiquete.

La ruta publicada contempla una llamada, la revisión de los datos de la apuesta y la programación de una cita presencial. Para los premios superiores a 182 UVT, el operador solicita el tiquete original completamente diligenciado y el documento de identidad. Si la compra fue digital, el comprobante puede imprimirse desde el correo electrónico o descargarse en la sección «Mis Apuestas».

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El operador señala que hay 365 días para reclamar el gran premio. La información completa del trámite está disponible en su sitio oficial, donde también se puede consultar el detalle del resultado 2735 y contrastar la combinación del tiquete con los números publicados para Revancha.