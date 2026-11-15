Así avanza la modernización del estadio Atanasio Girardot

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Resumen: El proceso de contratación se adelanta bajo un régimen diferente al de la Ley 80, lo cual no significa que el constructor se vaya a escoger a dedo.

1. Socialización del proyecto: una transformación de cara a la ciudad

La modernización del estadio es uno de los grandes proyectos que impulsa la administración del alcalde Federico Gutiérrez. Una transformación que busca que Medellín tenga un estadio de talla internacional, con mejores condiciones para los hinchas, los deportistas y todos los ciudadanos.

Desde el comienzo, el alcalde Federico Gutiérrez ha sido claro con tres compromisos fundamentales:

* El estadio seguirá siendo 100 % público.

* Se protegerá a los venteros y comerciantes tradicionales que durante años han trabajado en el estadio.

* Medellín tendrá un estadio moderno, a la altura de los grandes escenarios deportivos del mundo.

Estos compromisos son la base del proyecto y se mantendrán durante todo su desarrollo.

La modernización no es una decisión que se haya tomado de un día para otro. Ha sido objeto de estudios, análisis y discusiones públicas, incluidos los debates adelantados en el Concejo Distrital y los diferentes espacios de socialización en los que se han dado a conocer sus objetivos y alcances.

Como resultado de este proceso, el Concejo autorizó al alcalde para celebrar un contrato de concesión con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Posteriormente, el INDER, como entidad responsable de administrar el estadio, suscribió el contrato de concesión con la EDU.

¿Qué significa esto? Que dos entidades públicas trabajan de manera articulada para desarrollar la modernización del Atanasio. La concesión es una figura legal que permite establecer las condiciones y responsabilidades para llevar a cabo el proyecto.

Este mecanismo está contemplado en la legislación colombiana y su utilización cuenta con el respaldo de conceptos emitidos por Colombia Compra Eficiente.

La administración distrital ha reiterado la importancia de que esta transformación avance de manera transparente, con información pública y con las garantías necesarias para proteger uno de los patrimonios más importantes de Medellín.

2. Selección del contratista: convocatoria abierta y reglas claras

Una de las principales inquietudes alrededor de la modernización del Atanasio tiene que ver con la selección de la empresa que realizará las obras.

Frente a este tema, hay una aclaración fundamental: que el proceso de contratación se adelante bajo un régimen diferente al de la Ley 80 no significa que el constructor se vaya a escoger a dedo.

La EDU tiene su propio manual de contratación y, siguiendo las reglas allí establecidas, publicó una Invitación Abierta, un mecanismo comparable con una licitación pública.

Esto significa que las empresas constructoras nacionales e internacionales que cumplan con los requisitos pueden presentar sus propuestas y competir por la ejecución del proyecto.

Naturalmente, una obra de esta magnitud requiere empresas con experiencia, capacidad técnica, respaldo financiero y las condiciones necesarias para garantizar su correcta ejecución.

¿Cómo puede la ciudadanía conocer este proceso?

Toda la información está publicada en el SECOP, la plataforma oficial donde se pueden consultar los documentos y procesos de contratación pública en Colombia.

Además, antes de establecer las condiciones definitivas, la EDU publicó los prepliegos, que son los documentos iniciales en los que se explican las reglas y requisitos para participar.

Durante esa etapa, los interesados tuvieron la posibilidad de presentar observaciones técnicas, jurídicas y financieras, las cuales fueron atendidas dentro del proceso.

Esto permite que las condiciones sean conocidas públicamente, que existan oportunidades para formular observaciones y que las empresas interesadas puedan competir bajo reglas previamente establecidas.

No se trata de una contratación directa. Se trata de un proceso abierto, con condiciones públicas y requisitos definidos para seleccionar a la empresa que tendrá la responsabilidad de ejecutar esta gran obra para Medellín.

La administración del alcalde Federico Gutiérrez ha establecido la transparencia, la responsabilidad y el cuidado de los recursos públicos como principios fundamentales para el desarrollo del proyecto.

3. Interventoría: ¿quién vigilará que las obras se hagan bien?

Tan importante como seleccionar a la empresa que construirá el estadio es garantizar que las obras se ejecuten correctamente, que se cumplan los compromisos establecidos y que exista vigilancia durante todo el proceso.

Por eso, la modernización del Atanasio contará con una interventoría encargada de hacer seguimiento y supervisar la ejecución del proyecto.

La interventoría es un equipo especializado que verifica que las obras cumplan con las condiciones del contrato, revisa su calidad y realiza seguimiento a los aspectos técnicos, administrativos y financieros.

En este proyecto, las responsabilidades están distribuidas de la siguiente manera:

* La EDU: es la entidad encargada de desarrollar la concesión y adelantar el proyecto de modernización.

* El INDER: como entidad que otorgó la concesión, tiene a su cargo garantizar que exista una interventoría para vigilar y controlar su ejecución.

El proceso para seleccionar al interventor ya se encuentra publicado en el SECOP, permitiendo la participación de los interesados que cumplan con los requisitos establecidos.

Esta distribución de funciones responde a un principio fundamental: la entidad que desarrolla el proyecto no debe ser la misma que vigila su propio trabajo.

De esta manera, se separan las responsabilidades y se establecen mecanismos de seguimiento y control durante el desarrollo de las obras.

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Para la administración distrital, la transparencia no termina con la firma de un contrato. También implica garantizar vigilancia, seguimiento y control durante su ejecución.

4. Contrato de concesión: ¿cómo se financiará la modernización del estadio?

Modernizar el Atanasio Girardot es una decisión que requiere planeación, estudios y una estructura financiera que permita desarrollar las obras y garantizar la sostenibilidad del estadio en el tiempo.

Por eso, antes de firmar el contrato de concesión se adelantaron análisis jurídicos, técnicos, administrativos y financieros.

Este proceso incluyó diferentes jornadas de trabajo entre los equipos responsables, así como la presentación del modelo ante el Concejo Distrital.

Desde el comienzo, el alcalde Federico Gutiérrez estableció dos condiciones fundamentales: que el estadio siga siendo 100 % público y que su modernización no dependa exclusivamente de los recursos públicos.

Para lograrlo, se contempla un modelo de financiación conocido como Project Finance.

Aunque su nombre suene técnico, la idea es sencilla: aprovechar los ingresos que puede generar el propio estadio para contribuir a financiar su modernización.

El Atanasio tiene un importante potencial económico gracias a los eventos deportivos, espectáculos y diferentes actividades comerciales que puede albergar.

El modelo busca aprovechar esas fuentes de ingresos para contribuir al pago de las inversiones, cumplir las obligaciones del proyecto y fortalecer su sostenibilidad a largo plazo.

En otras palabras, el objetivo es que el potencial económico del propio estadio ayude a financiar su transformación, sin que Medellín pierda la propiedad de este patrimonio.

Esta estructura busca que la modernización sea financieramente sostenible y que el Atanasio pueda mantenerse y operar en mejores condiciones durante las próximas décadas.

Se trata de una transformación pensada no solamente para el momento de su construcción, sino también para el futuro de Medellín.

5. Participación de las entidades: ¿por qué intervienen la EDU, el INDER y otras dependencias?

La modernización del Atanasio Girardot requiere el trabajo coordinado de diferentes entidades de la Alcaldía de Medellín.

Cada una tiene conocimientos, capacidades y responsabilidades que permiten avanzar en los diferentes componentes de un proyecto de esta magnitud.

El INDER es la entidad responsable de administrar el estadio y tiene funciones dentro del contrato de concesión y la vigilancia de su ejecución.

La EDU, por su parte, es la entidad pública encargada de desarrollar el proyecto de modernización.

A ellas se suman otras dependencias del Distrito, que participan desde sus competencias técnicas, jurídicas, financieras y administrativas.

La participación de estas entidades no significa que el estadio se esté privatizando ni que vaya a dejar de pertenecer a Medellín.

Por el contrario, el modelo busca aprovechar las capacidades de las instituciones públicas para desarrollar una infraestructura moderna que continúe siendo patrimonio de la ciudad.

En este punto, es importante reiterar los tres compromisos que ha establecido el alcalde Federico Gutiérrez: garantizar que el estadio siga siendo 100 % público, proteger a los venteros y comerciantes tradicionales y lograr que Medellín cuente con un escenario de talla internacional.

6. Avance del proyecto: el Atanasio entra en una etapa decisiva

La modernización del estadio Atanasio Girardot continúa avanzando y entra en una etapa decisiva con los procesos de selección del constructor y de la interventoría.

Este es uno de los proyectos estratégicos que impulsa la administración del alcalde Federico Gutiérrez para transformar la infraestructura de Medellín y preparar la ciudad para los próximos años.

El Atanasio es mucho más que un escenario deportivo. Es un lugar que hace parte de la historia de Medellín, donde generaciones de ciudadanos han celebrado, compartido y vivido momentos inolvidables.

Por eso, el proyecto busca modernizar sus instalaciones, mejorar las condiciones para los asistentes y preparar el escenario para recibir grandes eventos deportivos, culturales y de entretenimiento.

Esta transformación también contempla la protección de los venteros y comerciantes tradicionales, quienes durante años han hecho parte de la vida del estadio.

Y, especialmente, mantiene una condición fundamental: el Atanasio seguirá siendo 100 % público.

La administración distrital continúa avanzando en los procesos necesarios para hacer realidad esta modernización, con el propósito de que Medellín cuente con un escenario de talla internacional, moderno y preparado para el futuro.

El estadio que la ciudad se merece es una realidad y es de todos.