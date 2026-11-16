Clima en Medellín para el lunes 16 de noviembre: esto dice el pronóstico

Foto: archivo. Vista del cielo nublado en Medellín

El clima en Medellín para este lunes festivo 16 de noviembre de 2026 será mayormente nublado y con lluvias leves. Según el consenso de modelos meteorológicos, la temperatura máxima llegará a 26 °C y la mínima, en la noche, a 16 °C.

La madrugada y la mañana amanecen con neblina y cielo cubierto en buena parte del Valle de Aburrá, con baja probabilidad de lluvia en las primeras horas. Hacia el mediodía se esperan aguaceros leves y dispersos, sin acumulados significativos.

Las lluvias serían más frecuentes en la tarde y la noche

Desde las 6:00 p. m. la probabilidad de precipitación sube por encima del 50 %, con lloviznas y aguaceros leves que se extenderían durante la noche. En total se esperan acumulados moderados, entre 1 y 3 mm, por lo que no se anticipan lluvias fuertes, aunque el SIATA mantiene el monitoreo sobre la ciudad en esta segunda temporada de lluvias.

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Para quienes aprovechan el último día del puente festivo con planes al aire libre, la recomendación es hacerlos en la mañana y llevar paraguas o impermeable para la tarde. Ayer domingo el patrón fue similar: mañana seca y aguaceros en la tarde.

Precaución en las vías durante el regreso del puente

Quienes regresan hoy a Medellín por carretera deben tener en cuenta que las vías estarán mojadas en gran parte del día y que la neblina puede reducir la visibilidad en los sectores de montaña, en un puente en el que se esperan 3,4 millones de vehículos en las carreteras. Conducir con luces encendidas, moderar la velocidad y guardar distancia son las recomendaciones de las autoridades.

Para el martes 17, cuando se reanuda la semana laboral y también el pico y placa en la ciudad, los modelos anticipan un patrón parecido: nublado con lluvias leves ocasionales y temperaturas entre 16 °C y 27 °C.