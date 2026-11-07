Resumen: La Empresa Metro de Bogotá habilitó a tres consorcios para la fase final de la licitación de la Línea 2, tras la primera licitación desierta. APCA ML2 Bogotá, APCA Metro Capital L2 y APCA Bogotá Metro Capital presentarán ofertas técnicas y económicas. La línea tendrá 15,5 kilómetros, 11 estaciones y la adjudicación se proyecta para el segundo semestre de 2027.

Metro de Bogotá: tres consorcios ya pelean por la Línea 2 y la adjudicación tiene fecha

La Línea 2 del Metro de Bogotá dio un paso decisivo. Tres grupos empresariales superaron la evaluación independiente del proceso de precalificación y quedaron habilitados para presentar sus propuestas técnicas y económicas en la fase final de la licitación pública, que definirá al futuro concesionario de la obra.

El anuncio lo hizo la Empresa Metro de Bogotá, después de que el primer intento de licitación se declarara desierto. El alcalde Carlos Fernando Galán celebró el avance del proceso y aseguró que los tres proponentes cumplieron con todos los requisitos exigidos.

«Hoy dimos un paso muy importante para hacer realidad la línea 2 del Metro de Bogotá. Los tres grupos que se presentaron para ser precalificados tuvieron la revisión correspondiente por un evaluador independiente y pasaron todos los filtros, así que pueden entrar en la etapa final de la licitación pública para presentar propuesta», señaló el mandatario de los bogotanos.

¿Quiénes son los tres grupos que van por la Línea 2?

El primer habilitado es APCA ML2 Bogotá, que reúne a las firmas Mota-Engil y Spie Batignolles, con amplia experiencia en infraestructura de transporte en Europa y América Latina.

El segundo es APCA Metro Capital L2, conformado por las chinas Xi’an Metro y Xi’an Rail Transportation Group. El tercero es APCA Bogotá Metro Capital, integrado por las españolas Sacyr y CAF, esta última reconocida como fabricante de trenes y material rodante.

Con la habilitación confirmada, los tres grupos deberán presentar ahora sus ofertas definitivas, que serán evaluadas por la Empresa Metro de Bogotá para seleccionar al concesionario que se encargará de construir y operar la nueva infraestructura de transporte de la capital.

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¿Cómo será el recorrido de la segunda línea?

La Línea 2 tendrá una extensión aproximada de 15,5 kilómetros y contará con 11 estaciones: diez subterráneas y una elevada. Su recorrido comenzará en la calle 72, donde tendrá conexión con la primera línea del metro, y llegará hasta el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba.

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El trazado atravesará sectores de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, algunas de las zonas más densamente pobladas de la ciudad, y permitirá recorrer todo el trayecto en aproximadamente 22 minutos.

Según las proyecciones oficiales, la segunda línea del Metro de Bogotá podrá movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora y en cada sentido, una capacidad que aliviará la congestión de las principales vías del norte y el occidente de la capital.

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¿Cuánto cuesta y cuándo se adjudicará la obra?

El proyecto contará con recursos de la Nación, que aportará el 70 % de la inversión, mientras que el Distrito asumirá el 30 % restante. Este esquema de cofinanciación replica el modelo con el que avanza la construcción de la primera línea, ya en etapa de pruebas con sus primeros trenes.

De acuerdo con el cronograma previsto, la adjudicación y la firma del contrato se proyectan para el segundo semestre de 2027. A partir de ahí comenzaría la etapa de diseños definitivos y, luego, las obras.

El proceso había sufrido un tropiezo a comienzos de 2026, cuando la primera licitación se declaró desierta y la Empresa Metro de Bogotá debió abrir un nuevo llamado a proponentes. Con los tres grupos habilitados, el proyecto vuelve a tomar ritmo.

Para miles de bogotanos que hoy dependen de largos recorridos en bus, la Línea 2 es una de las promesas más grandes de movilidad de las próximas décadas: un corredor subterráneo que conectará el norte con el centro de la ciudad y se articulará con la primera línea en la calle 72.