Captura de dos hombres tras robo de un celular en Chapinero terminó con persecución hasta Usaquén

Foto: Policía de Bogotá.

Resumen: Dos hombres señalados de hurtar un celular en Chapinero fueron capturados en Usaquén después de un Plan Candado apoyado por las cámaras del C4 y varias patrullas. La Policía recuperó el teléfono y halló un arma traumática. Según las autoridades, uno de los detenidos estaba en libertad condicional por hurto calificado. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía.

La captura de dos hombres señalados de robar un celular en Chapinero terminó en otra localidad de Bogotá: Usaquén. Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y fueron interceptados por la Policía después de un seguimiento coordinado con cámaras de seguridad y varias patrullas. El teléfono fue recuperado y también se encontró un arma traumática, según informó el Distrito.

El caso ocurrió durante la tarde del sábado 14 de noviembre, en una zona comercial de Chapinero. De acuerdo con el reporte publicado por la Alcaldía de Bogotá, los dos hombres habrían intimidado al propietario de un celular de alta gama antes de escapar en la moto. La reacción de la comunidad permitió que las autoridades conocieran lo sucedido y comenzaran a seguir su recorrido.

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Un Plan Candado permitió la captura en Usaquén

Las primeras alertas llegaron a través de la Línea de Emergencias 123. Con esa información, los uniformados se comunicaron por la central de radio y activaron un Plan Candado para cerrar las posibles rutas de escape. En el procedimiento participaron varias patrullas, mientras se verificaban las características de la motocicleta utilizada por los sospechosos.

El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, conocido como C4, apoyó la búsqueda con las cámaras de seguridad. Desde allí se fue describiendo la ruta de huida y se entregaron datos que permitieron orientar a los policías en la vía. El seguimiento terminó a la altura de la carrera 15 con calle 109, en Usaquén.

En ese punto, los uniformados interceptaron a los dos hombres y realizaron el registro. Según explicó la teniente coronel Eliana Hernández, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá, durante la revisión encontraron el arma traumática y recuperaron el celular que, minutos antes, habría sido hurtado en Chapinero.

El reporte distrital señala que el arma habría sido utilizada para intimidar y amenazar a la víctima. Las autoridades no divulgaron en esa información la identidad de los detenidos ni el valor comercial del teléfono recuperado. Tampoco se informó que el ciudadano hubiera resultado lesionado durante el hecho.

Uno de los detenidos estaba en libertad condicional

Después de la interceptación, los policías verificaron los antecedentes de los sospechosos. En esa consulta detectaron que uno de ellos estaba en libertad condicional por hurto calificado, de acuerdo con la información entregada por la Policía y publicada en el portal de la Alcaldía.

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Los dos hombres quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El reporte oficial indica que deberán responder por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Esa relación de conductas corresponde a lo informado por las autoridades y no equivale a una sentencia sobre su responsabilidad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia también divulgó imágenes del procedimiento en su cuenta de X. En la publicación se observa parte del operativo que comenzó con la alerta por el robo en Chapinero y terminó con los dos sospechosos bajo custodia policial.

¡Estos motoladrones no tuvieron escapatoria en Chapinero! Luego de despojar a un ciudadano de su celular y huir en moto, los dos sujetos fueron capturados por la Policía con un arma traumática y el teléfono hurtado. Uno de los detenidos tenía de libertad condicional por el mismo delito. #DeFrenteContraElCrimen — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) November 15, 2026

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La alerta ciudadana fue parte del procedimiento

La Policía destacó que los reportes de la comunidad permitieron iniciar la reacción. El caso tuvo dos momentos distintos: el presunto hurto en una zona comercial de Chapinero y la posterior interceptación en Usaquén. Las cámaras del C4 y la comunicación entre las patrullas conectaron ambos puntos del recorrido.

Tras informar sobre la captura, el Distrito recordó que la Línea de Emergencias 123 está disponible para reportar hechos delictivos o situaciones que afecten la convivencia en Bogotá. La recomendación de las autoridades es entregar la información que permita orientar la atención y facilitar las verificaciones correspondientes, sin poner en riesgo la integridad de quien hace el reporte.