Foto: Policía de Bogotá

Resumen: La Policía de Bogotá recuperó en el barrio 7 de Agosto, en Barrios Unidos, un vehículo hurtado en la madrugada del sábado 14 de noviembre en Chapinero con una falsa grúa, modalidad de halado. El carro fue ubicado gracias a la denuncia del propietario y al seguimiento de las cámaras del C4, y devuelto a su dueño. Las autoridades investigan para identificar a los responsables y a los dueños de la grúa.

Recuperan en Barrios Unidos un carro que fue hurtado en Chapinero con una falsa grúa

La Policía de Bogotá recuperó un vehículo que había sido hurtado en la madrugada de este sábado 14 de noviembre de 2026 en el barrio Lourdes, localidad de Chapinero. Los delincuentes se lo llevaron con una falsa grúa, una modalidad conocida como «halado», para evadir los controles de las autoridades. Horas después, el automotor apareció en el barrio 7 de Agosto, en Barrios Unidos.

El carro fue ubicado cerca del mediodía y devuelto a su propietario. Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables del hurto y también a los dueños de la grúa que se utilizó.

¿Cómo fue hurtado el vehículo con una falsa grúa?

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió en las horas de la madrugada del sábado. El vehículo estaba estacionado en una calle del barrio Lourdes cuando los presuntos delincuentes lo subieron a una grúa y se lo llevaron. Con esa modalidad buscaban evadir el control de la Policía.

«De acuerdo a lo que se ha podido establecer, este automotor había sido llevado por los presuntos delincuentes mediante falsa grúa para evadir el control de la Policía», explicó la teniente coronel Viviana Mendivelso, comandante de la Estación de Chapinero de la Policía de Bogotá.

Cámaras del C4 y denuncia del propietario, claves en la recuperación

El propietario denunció el hurto de manera oportuna. A partir de esa denuncia, y tras varias horas de investigaciones, seguimientos a cámaras de seguridad y reportes de la ciudadanía, los uniformados lograron ubicar el vehículo. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá, conocido como C4, fue clave para seguir la ruta del automotor hasta el barrio 7 de Agosto.

El resultado fue posible gracias al trabajo conjunto entre la Policía de Bogotá, los Gestores del Orden de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la comunidad, bajo la estrategia de seguridad «Bogotá camine segura».

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La Secretaría Distrital de Seguridad destacó que el vehículo se recuperó en tiempo récord y que la articulación entre los Gestores del Orden, la Secretaría de Movilidad, la Policía y las cámaras del C4 permitió ubicarlo y devolverlo a su dueño.

Recomendaciones de las autoridades para evitar el hurto de vehículos

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a no dejar los vehículos abandonados en las vías públicas de Bogotá, porque los delincuentes aprovechan esa situación. Recomiendan, en lo posible, estacionarlos en las viviendas o usar parqueaderos autorizados cercanos.

También piden denunciar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para que se puedan adelantar los procesos investigativos y las sanciones correspondientes.

Una modalidad que obliga a estar atentos

El «halado» consiste en llevarse un vehículo ya sin conducirlo, remolcado o subido a otro automotor, lo que le permite a los delincuentes evitar que el carro sea detectado fácilmente en las vías. En este caso, el uso de una grúa falsa buscaba confundir a testigos y autoridades, que podrían pensar que se trataba de un servicio legal.

Por eso, las autoridades piden a los ciudadanos estar atentos cuando vean que una grúa se lleva un vehículo en la calle sin presencia de agentes de tránsito o de la Policía, y avisar de inmediato a la Línea 123 si algo les parece sospechoso. Los reportes de la comunidad, junto con las cámaras de la ciudad, han sido determinantes en casos como este.

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Mientras avanzan las investigaciones, el reporte oficial no menciona capturas por este caso. Las autoridades buscan establecer quiénes son los responsables del hurto y de quién es la grúa que se usó, y reiteran que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para seguir recuperando vehículos y evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad.