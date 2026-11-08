Resumen: El Metro de Bogotá superó el 84 % de avance general (84,68 %) tras completar en la madrugada del domingo el puente ferroviario de la avenida NQS con calle 8 sur, la última gran estructura de la Línea 1. Los trabajos ahora se concentran en el viaducto y las estaciones, con operación prevista para marzo de 2028.

¡Nuevo hito! Metro de Bogotá supera el 84 % de avance y completó la última gran estructura de la Línea 1

La Empresa Metro de Bogotá confirmó este domingo 8 de noviembre que la construcción de la Línea 1 ya supera el 84 % de avance general, luego de que en la madrugada se completara el vaciado de la dovela de cierre del puente ferroviario ubicado sobre la avenida NQS con calle 8 sur, en el sur de la capital.

Con la fundición de esa última pieza de concreto, la megaobra alcanzó el 84,68 % de ejecución y cerró la continuidad estructural del viaducto en uno de los sectores más complejos del proyecto. El alcalde Carlos Fernando Galán acompañó la actividad durante la madrugada y celebró el alcance del hito.

«Con la fundición de la última dovela del puente de la NQS con calle 8 sur completamos la última gran estructura de la Línea 1 del Metro de Bogotá. De aquí en adelante, los trabajos se concentrarán en completar el viaducto en los tramos restantes y en las estaciones. Ya no tendremos estructuras de esta magnitud por construir. La de la calle 26 ya se terminó y ahora completamos esta», señaló el mandatario distrital.

El puente tiene una longitud total de 159 metros y está conformado por tres vanos: dos laterales de 45 metros cada uno y uno central de 69 metros. Su construcción representó un verdadero reto de ingeniería, porque las obras debían ejecutarse sobre el cruce de la avenida NQS con la calle 8 sur, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad, sin instalar apoyos temporales que afectaran la movilidad.

Para lograrlo se utilizó el método de voladizos sucesivos, la misma técnica empleada en el puente de la calle 26 con avenida Caracas. Este sistema permite construir de manera progresiva, simétrica y paralela los segmentos de la estructura, conocidos como dovelas, a lado y lado de los apoyos, con carros de avance que van vaciando el concreto de cada tramo hasta unir los dos extremos.

El vaciado de la dovela de cierre comenzó a las 11:00 de la noche del sábado 7 de noviembre y se prolongó durante cerca de cuatro horas, con un volumen aproximado de 28 metros cúbicos de concreto. En total, la estructura utilizó alrededor de 1.600 metros cúbicos de concreto, 440 toneladas de acero y 60 toneladas de cable postensado.

El gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, destacó el ritmo de trabajo de los equipos y las medidas que permitieron mantener la circulación en el sector mientras avanzaba la construcción.

«Hemos visto aquí realmente una eficiencia, un trabajo de 24 horas, gente comprometida y el desarrollo del puente, con muchos planes de manejo de tráfico, pero que ha permitido que la NQS fluya en este sector», afirmó Narváez.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

En este mismo punto de la ciudad se adelantan otras obras clave para la integración de los sistemas de transporte. Allí se construyen la estación SENA del Metro y la estación BRT SENA de TransMilenio, que estarán integradas entre sí, además de un puente metálico de 219 metros que conectará ambas infraestructuras. Este sector, cercano a la estación 9, es considerado uno de los puntos críticos del proyecto por la cantidad de estructuras que deben encajar entre sí.

La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá un recorrido de 23,9 kilómetros y 16 estaciones, que conectarán el suroccidente de la ciudad, desde el sector de Bosa, con el norte, hasta la calle 72 con avenida Caracas. Diez de las estaciones tendrán conexión directa con TransMilenio, lo que facilitará los transbordos entre los dos sistemas.

El proyecto también avanza en su material rodante: ya son 20 los trenes que han llegado al país, de los 30 que conformarán la flota. Cuando entre en operación, los trenes tendrán una velocidad comercial promedio de 42,5 kilómetros por hora y el trayecto entre el patio taller de Bosa y la calle 72 con Caracas podrá recorrerse en aproximadamente 27 minutos.

Con la última gran estructura ya completada, los esfuerzos del consorcio Metro Línea 1 se concentran ahora en terminar los tramos pendientes del viaducto y en avanzar en la construcción de las estaciones, con miras a que los trenes rueden y la línea inicie su operación comercial en marzo de 2028.

Lea también: Metro de Bogotá: tres consorcios ya pelean por la Línea 2 y la adjudicación tiene fecha

También te puede interesar: ¡Cuenta regresiva! Estación de TransMilenio del Sena abriría en diciembre y el viaducto, listo en enero