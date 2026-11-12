Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: La Secretaría de Salud de Cali lanzó un llamado sobre el uso de ciertos medicamentos para bajar de peso. Estos son los riesgos que advierte y las recomendaciones que dio a la ciudadanía.

Medicamentos para bajar de peso sin control médico: la alerta que encendieron en Cali

Los medicamentos para bajar de peso como la semaglutida y la tirzepatida no deben usarse con fines estéticos ni sin la valoración de un médico. Así lo advirtió la Secretaría de Salud Pública de Cali, que hizo un llamado a la ciudadanía por el aumento de la popularidad de estas terapias para perder peso.

El pronunciamiento se conoció el 11 de noviembre de 2026. La Secretaría explicó que estos medicamentos hacen parte de las llamadas terapias incretínicas y que están pensados para personas con indicaciones clínicas específicas, no para alcanzar ideales de apariencia física.

Según la entidad, la evidencia científica demuestra beneficios importantes en pacientes con obesidad y con determinadas condiciones metabólicas. Sin embargo, también pueden ocasionar efectos adversos y complicaciones que exigen vigilancia médica. El llamado busca que quienes consideren estos tratamientos cuenten primero con una evaluación clínica completa y con información verificada sobre el producto que van a usar.

¿Qué riesgos tienen estos medicamentos, según las autoridades de salud?

Entre las posibles complicaciones, la Secretaría mencionó los efectos gastrointestinales y la deshidratación. Por eso insistió en que quienes reciban estos tratamientos mantengan un seguimiento médico periódico.

La entidad recomendó que la formulación y el inicio del tratamiento los haga un médico especialista, preferiblemente en endocrinología, medicina interna u otra especialidad con competencias en el manejo de la obesidad, luego de una valoración integral del paciente.

La Secretaría aclaró que esta es una recomendación de seguridad clínica y no una restricción legal general a la prescripción médica.

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Otro punto de la alerta es la forma de conseguir estos productos. Las autoridades de salud advirtieron sobre su compra por redes sociales, en establecimientos no autorizados o por canales informales, y pidieron verificar siempre el registro sanitario del Invima.

El Invima ya había alertado el 25 de junio de 2026 sobre el aumento de la venta ilegal de productos para perder peso a través de redes sociales y plataformas digitales. Según esa entidad, los productos identificados no tenían registro sanitario, por lo que su calidad, seguridad y eficacia no habían sido evaluadas por la autoridad sanitaria colombiana.

En ese balance, el Invima también informó que recibió reportes de posibles eventos adversos asociados al consumo de algunos de esos productos, entre ellos mareo persistente y alteraciones en el ciclo menstrual.

Recomendaciones para el uso de medicamentos para bajar de peso

La entidad entregó cinco recomendaciones a la ciudadanía:

No automedicarse ni usar estos medicamentos exclusivamente con fines estéticos.

ni usar estos medicamentos exclusivamente con fines estéticos. No comprarlos por redes sociales, establecimientos no autorizados o canales informales, y verificar el registro sanitario del Invima.

por redes sociales, establecimientos no autorizados o canales informales, y verificar el registro sanitario del Invima. No aceptar aplicaciones sin valoración médica ni en lugares que no tengan las condiciones sanitarias y de habilitación correspondientes.

sin valoración médica ni en lugares que no tengan las condiciones sanitarias y de habilitación correspondientes. Mantener seguimiento médico periódico , especialmente por el riesgo de efectos gastrointestinales, deshidratación y otras complicaciones.

, especialmente por el riesgo de efectos gastrointestinales, deshidratación y otras complicaciones. No usarlos para perder peso durante el embarazo y consultar de forma oportuna ante cualquier reacción adversa.

La Alcaldía de Cali, a través de la Secretaría de Salud Pública, también invitó a las EPS, IPS y establecimientos farmacéuticos a fortalecer la prescripción responsable, la educación a los pacientes, la farmacovigilancia y el control de la comercialización irregular, en coordinación con las autoridades competentes.

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Con este llamado, la Secretaría busca que el uso de la semaglutida, la tirzepatida y otras terapias similares se mantenga dentro de la indicación médica y con acompañamiento profesional, mientras las EPS, las IPS y las farmacias de la ciudad refuerzan la educación a los pacientes y el control de la venta irregular.