Foto: Fiscalía

Resumen: La Fiscalía envió a la cárcel a 11 presuntos integrantes de la banda 'Bombillo Rojo', señalada de expulsar familias de sus viviendas en la comuna 20 de Cali para cobrarles hasta 50 millones de pesos por recuperarlas. La investigación documentó 37 extorsiones y 19 desplazamientos forzados entre 2023 y 2026, incluido el ataque a un comedor comunitario. La estructura habría usado menores de edad para vigilar y cobrar las cuotas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

¡Terror en la Comuna 20! Banda de Cali expulsaba familias de sus casas y les cobraba hasta $50 millones

Once presuntos integrantes de la banda delincuencial ‘Bombillo Rojo’, entre ellos su señalado cabecilla, fueron enviados a la cárcel en Cali tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación que documentó 37 casos de extorsión y 19 de desplazamiento forzado en el barrio Lleras Camargo y otros sectores de la comuna 20, en el oriente de la ciudad, hechos ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2026.

De acuerdo con el ente investigador, la organización, conformada por dos clanes familiares, amenazaba de muerte a las familias, las expulsaba de sus viviendas y después les exigía hasta 50 millones de pesos para permitirles recuperarlas. Quienes se negaban a pagar eran agredidos o desplazados junto con sus familias, mientras los presuntos delincuentes se apropiaban de las casas y de todas las pertenencias que quedaban adentro.

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El ataque al comedor comunitario

Uno de los casos más graves registrados por la Fiscalía ocurrió en noviembre de 2025, cuando una familia que administraba un comedor comunitario para adultos mayores, mujeres embarazadas y niños fue atacada en su propia vivienda del barrio Lleras Camargo.

Según relató el fiscal del caso, los presuntos delincuentes dispararon y lanzaron piedras contra el inmueble mientras amenazaban de muerte a sus ocupantes. Ante el ataque, la familia escapó por la puerta trasera y nunca pudo regresar.

Los señalados responsables habrían ingresado después a la vivienda y robado electrodomésticos, camas, muebles, ropa, utensilios de cocina y hasta los alimentos destinados al comedor comunitario, que habían sido entregados por la Alcaldía de Cali.

El valor de los elementos hurtados fue estimado en 21 millones de pesos, a lo que se suman siete millones de pesos en efectivo, para un total de 28 millones de pesos en pérdidas denunciadas por esa sola familia.

Cuotas extorsivas con plazos de 24 horas

La investigación estableció que ‘Bombillo Rojo’ exigía cuotas extorsivas mensuales de entre 100.000 y 500.000 pesos, con plazos de apenas 24 horas para entregar el dinero. Quienes no cumplían eran amenazados, agredidos o sacados de sus viviendas.

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Otro de los hechos documentados involucra directamente a Sinovel Villano, alias ‘Sico’, señalado cabecilla de la organización, quien presuntamente exigió durante diez meses consecutivos de 2025 una cuota mensual de 300.000 pesos a una habitante del barrio Lleras Camargo.

Según la Fiscalía, la mujer debía pagar tres millones de pesos en cuotas extorsivas durante ese periodo para poder permanecer en su propia vivienda. De no hacerlo, el presunto cabecilla la amenazaba con expulsarla y atentar contra su vida y la de su familia.

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Usaban menores de edad para vigilar y cobrar

La Fiscalía también estableció que la estructura habría utilizado a menores de edad para vigilar a las víctimas, transmitir información y recaudar el dinero de las extorsiones. Los adolescentes presuntamente recibían instrucciones sobre cómo abordar a los habitantes del sector y realizar los cobros.

En total, las investigaciones permitieron identificar 33 extorsiones consumadas, cuatro tentativas y 19 casos de desplazamiento forzado atribuidos a esta organización en la comuna 20 de Cali.

Once capturados tras más de 20 allanamientos

Durante más de 20 allanamientos realizados en distintos puntos de Cali fueron capturadas 11 personas, entre ellas el señalado cabecilla de ‘Bombillo Rojo’ y varios integrantes de su círculo familiar.

Los procesados fueron imputados, según su presunta participación, por delitos como concierto para delinquir con fines de extorsión y desplazamiento forzado, uso de menores para cometer delitos, extorsión agravada, hurto calificado, desplazamiento forzado y amenazas con armas.

Ninguno de los 11 procesados aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial en su contra.