¡Son $50 millones! Suben la recompensa por el atentado con granada contra RCN en Cali

Foto: Redes Sociales

Resumen: La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali ofrecen una recompensa conjunta de hasta $50 millones por información que permita capturar a los responsables del atentado con granada contra la sede de RCN Radio en Cali. El ataque no dejó heridos y aún no ha sido atribuido a ningún grupo armado ilegal.

La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali unieron sus esfuerzos para dar con los responsables del atentado con granada contra la sede de RCN Radio en Cali, perpetrado en la madrugada de este miércoles 11 de noviembre: entre las dos administraciones ofrecen una recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los autores del ataque. Así lo confirmó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien rechazó el hecho y defendió la labor de los periodistas.

La mandataria regional anunció que su administración pondrá hasta $30 millones, que se suman a los $20 millones que ya había ofrecido la Alcaldía de Cali, con lo que la bolsa total quedó en $50 millones.

Recompensa de $50 millones por el atentado contra RCN en Cali

“Son hasta 50 millones de pesos de recompensa para dar con las personas que están queriendo impactar a los medios de comunicación, a los periodistas, porque eso no iba para una infraestructura, va para las personas que trabajan, los periodistas, los que todos los días informan”, afirmó la gobernadora Toro, al insistir en que “la violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”.

La gobernadora aseguró, además, que el ataque no iba dirigido solamente contra un edificio, sino contra el ejercicio del periodismo: “Yo creo que esto es un atentado también a la democracia, porque nosotros necesitamos a los periodistas para que nos informen verazmente y objetivamente, y así de esa manera poder lograr conocer todo lo que pasa en nuestro país”, añadió, al tiempo que reiteró su respaldo a los medios de comunicación y a sus trabajadores, quienes, dijo, deben ser protegidos.

Horas antes, la Alcaldía de Cali, liderada por el alcalde Alejandro Eder, había anunciado una recompensa de hasta $20 millones por los responsables del atentado, con la que se busca que la ciudadanía aporte datos clave para la investigación. Con el anuncio de la Gobernación, la recompensa conjunta quedó en $50 millones.

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¿Qué se sabe del atentado con granada contra la sede de RCN en Cali?

El ataque se registró en la madrugada de este miércoles 11 de noviembre en las instalaciones de RCN Radio en Cali. De acuerdo con el secretario de Seguridad de la capital vallecaucana, Javier Garcés, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un artefacto explosivo contra la sede del medio de comunicación.

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La explosión no dejó víctimas fatales ni heridos, pero sí causó daños materiales en las instalaciones. Minutos después de cometer el atentado, dos personas fueron aprehendidas por uniformados de la Policía como los presuntos autores materiales del ataque; sin embargo, horas más tarde las autoridades los descartaron y recuperaron su libertad, mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, el atentado no ha sido atribuido a ningún grupo armado ilegal y las autoridades siguen recolectando pruebas para establecer quiénes están detrás del hecho y cuáles fueron sus motivaciones.

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Alerta por ataques e intimidaciones contra medios de comunicación en Colombia

El atentado contra RCN en Cali ocurre en medio de una ola de alertas por la seguridad de los medios de comunicación en el país. El fin de semana, la sede de Caracol Televisión en Bogotá tuvo que ser desalojada por el temor de la presencia de un artefacto explosivo, mientras que otro medio de comunicación informó que había sido objeto de intimidaciones, por lo que extremó sus medidas de seguridad internas.

Ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados contra medios, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó en sus redes sociales que ordenó volcar toda la capacidad del Estado para proteger a RCN, Caracol Televisión y Semana, así como a sus periodistas, trabajadores y familias.

Con el anuncio de la Gobernación del Valle, las autoridades departamentales y municipales esperan que la recompensa conjunta de $50 millones incentive a la ciudadanía a aportar información que conduzca a la captura de los responsables del atentado contra RCN en Cali, un hecho que encendió las alarmas sobre la seguridad de la prensa en Colombia.