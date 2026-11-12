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Resumen: La familia de Alicia presentó una denuncia contra Juan ante la Fiscalía por su presunta relación con la muerte de la mujer en Bogotá. La acción cita exámenes médicos y conversaciones que deberán ser evaluados. Los señalamientos no equivalen a una condena.

Caso de las frambuesas con talio: denuncian al padre de una de las niñas víctimas por la muerte de su esposa

El caso de las frambuesas con talio suma una denuncia de la familia de Alicia ante la Fiscalía contra Juan, su entonces esposo, por su presunta relación con la muerte de la mujer, ocurrida en Bogotá el 17 de agosto de 2021. La acción, divulgada por Los Informantes, pide esclarecer si hubo un envenenamiento y un supuesto ocultamiento de las causas del fallecimiento.

La denuncia fue presentada mediante el abogado penalista David Espinosa Acuña. Según el documento reseñado, los familiares consideran que Alicia habría sufrido una intoxicación progresiva y sistemática. Se trata de señalamientos que deberán ser evaluados por las autoridades, no de una responsabilidad penal establecida.

El vínculo con el expediente de las frambuesas con talio está en que Alicia era la madre de una de las menores que murieron tras consumir las frutas contaminadas. Juan es el padre de esa víctima. La denuncia se refiere a una muerte anterior y plantea un frente distinto al proceso que se adelanta contra Zulma por el envío del alimento.

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Frambuesas con talio: los exámenes citados en la denuncia

Entre los elementos aportados por la familia figuran documentos médicos, entrevistas, chats y audios. Con ese material, la representación de los familiares cuestiona la explicación que se dio sobre el fallecimiento y el manejo de información clínica durante los días previos.

Uno de los puntos centrales es una muestra de orina del 3 de agosto de 2021, analizada por el laboratorio Labintox. De acuerdo con la denuncia, el examen habría registrado 672,9 microgramos de talio por litro. Los denunciantes sostienen que el resultado fue enviado a la clínica el 14 de agosto, pero no aparece en la historia clínica que recibieron.

El escrito también cita conversaciones en las que, presuntamente, Juan pidió cambiar a la internista que había solicitado las pruebas toxicológicas. Según lo reportado sobre esos mensajes, el motivo expresado era que la médica insistía en continuar con la hipótesis del talio.

La familia afirma que la muerte en la Fundación Santa Fe de Bogotá fue presentada como consecuencia de un cáncer terminal. Añade que el cuerpo fue cremado y que no se practicó una necropsia judicial, por lo que solicita revisar las circunstancias del deceso.

Una denuncia no equivale a una condena

De acuerdo con la información divulgada, un fiscal de la Unidad de Vida asumió el expediente para establecer si Juan tuvo alguna participación en los hechos. La valoración de los exámenes y de las conversaciones corresponde a la investigación.

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La presentación de esta denuncia no equivale a una imputación ni a una condena. Juan conserva la presunción de inocencia. Las versiones de la familia deberán contrastarse con los demás elementos que recaude la Fiscalía para establecer qué ocurrió.

Por su parte, el proceso por las frambuesas con talio continúa contra Zulma, quien permanece detenida en Londres a la espera de extradición. Esa investigación y la denuncia por la muerte de Alicia corresponden a hechos diferentes, aunque las personas involucradas tengan vínculos familiares y personales.