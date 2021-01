EPM informa que para realizar trabajos de mantenimiento en la infraestructura y labores preventivas de lavado de tanques es necesario interrumpir el servicio de acueducto en varios sectores del Valle de Aburrá.

Así habrá interrupción de acueducto en un sector de Sabaneta, será entre las 9:00 p.m. del lunes 25 de enero y la 1:00 a.m. del martes 26 de enero.

Comprende 2.983 usuarios de sectores de los barrios:

La Doctora, Las Lomitas, María Auxiliadora y San José.

Para la instalación de nueva infraestructura habrá interrupción del servicio de acueducto en una zona de Envigado, se hará entre las 1:00 p.m. y hasta las 8:00 p.m. del martes 26 de enero.

Comprende 1.425 usuarios de sectores de los barrios:

El Dorado, San Rafael.

Para mantenimiento por lavado de tanques habrá interrupción nocturna del servicio de acueducto en una zona de noroccidente de Medellín, se hará entre las 9:00 p.m. del martes 26 de enero y hasta las 3:00 a.m. del miércoles 27 de enero.

Comprende 11.711 usuarios de sectores de los barrios:

Picacho, Doce De Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Doce De Octubre No. 2 y Paris.