Magistral participación de Colombia en el Panamericano de Tiro con Arco en San Salvador

Resumen: Colombia brilla en el Panamericano de Tiro con Arco: ocho finales y dos medallas de bronce Los arqueros colombianos continúan su magistral participación en el Campeonato Panamericano de Tiro con Arco en San Salvador, tras conseguir ocho cupos para las finales en las categorías sub 15, sub 18 y sub 21. Sebastián Villegas y María José Quintero ya se bañaron en bronce en las competencias individuales de arco compuesto sub 21 y sub 18, respectivamente. En arco recurvo, Andrés Hernández, Nicolás Gómez, Lexlie Nicole Gómez y Sofía Acosta buscarán el oro en sus respectivas categorías. Juan Esteban Almario, Juliana Gallego, Dayanna Cardona y Mariana López también buscarán la gloria en las finales de arco compuesto. Las finales por equipos se disputarán este viernes 10 de mayo, mientras que las finales individuales se llevarán a cabo durante el fin de semana.