Evaluna sufrió un susto a caerse de una hamaca que Camilo había instalado en el taller creativo donde grabó sus últimos videos.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

En el «podcast 40 copas de Roberto Cardona Dj de la Emisora 40 Principales» en el que se toma y comparte con las estrellas. Camilo Echeverry el esposo de Evaluna Montaner compartió el susto de su vida y de ella al caerse de una hamaca. La cual está ubicada en lo que él ha llamado «Taller Creativo» y fue algo que podría haber acabado con los seis meses de gestación de Amaranto.»Qué momento fue ese parce; fuerte ese momento, fue un momento asustador», dijo Camilo en la charla. «Se me vino el mundo encima» … Evaluna acostumbra a subirse en una mecedora o una de las hamaca para dormir a Índigo, pasó el susto de sus vidas.

«Mi hija llorando, yo volteo y voy corriendo; me tropecé con todo y estaba mi esposa en el piso con Índigo en brazos y la panza de gran tamaño; yo la vi toda oscura, dije ‘Esos son los momenticos que son pendejos, pero que pueden ser una cosa’… Yo veo a mi esposa y está llorando, pero como en silencio tipo asustada». Lo que le hizo pensar en que Amaranto y Evaluna podrían haber sufrido y en los seis meses de gestación se debe tener cuidado.

Camilo se sintió culpable de la caída

Con la expresión de “A mi se me vino el mundo encima”, su grado de culpabilidad creció dijo Camilo ya que si Evaluna hubiera perdido a su segundo hijo, no se le hubiera perdonado y estaría en crisis. La razón es sencilla: «él armó los nudos de la hamaca que instaló en el Taller Creativo» donde se grabó también su más reciente canción «Amor de Extranjeros«. Un poema a lo vivido y en donde al comienzo, palabras colombiana no son iguales a las venezolanas. Pero lo vivido por ambos esas palabras se convirtieron en señales de amor en la cama.

Este suceso le hizo reflexionar sobre la vida y que es lo único ahora que le debe importar cuidar a su esposa e hijos.

Evaluna y Camino «Amor de Extrajeros»



Lee más noticias de entretenimiento