Maluma y Balvin recordaron «gentes que no creían en ellos»

Fue Maluma el que inicio la historia recordando que a una educadora que al parecer no confiaba en su talento y «dejándole un recuerdo que no olvida«. En sus redes al lado de su jet privado con el que hace los viajes de sus giras «Don Juan» escribió en instagram: «un saludo pa’ la profesora que decía que la música no me iba a llevar a ningún lado«. Si decir quién era la profe Maluma encendió la redes donde sus fanáticos no dejaron de comentarle divertidas respuestas.

El post que acumula más de cuatro cientos mil comentarios, deja ver que lo apoyan y le creen. «Ahora la profe pide boletos pa’ su concierto», «La profe ahora, sí ve, yo siempre dije que ese muchacho iba a ser artista» y «Me imagino esa profesora arrepentida viendo lo grande que eres«. Otros comentarios apoyando a Maluma fueron de las fans que, escriben como si fuera la profesora diciéndole: «aquí estoy amor mío para ti bebé. No te pongas BRAVITO conmigo». Una más confiada le dice: «Hola amor no me recuerdas soy yo tu profe». Yudi Arias su tía comentó diciendo: «Yo se quien» dejando en el aire el misterio de la profe que desconfió del talento.

Para sorpresa en los comentarios J Balvin como si estuviera conectado mentalmente con Maluma, le escribió por lo mismo. «Estaba hablando de eso en este momento, los de la universidad decían el loco aquel Jejejej«. Dando a entender que cuando estudiaba en Eafit varios compañeros y profesores dudaron de «José Osorio» quien tenía sueños musicales como cantante urbano. Cuyo nombre artístico hoy «J Balvin» es otra mega estrella mundial.

