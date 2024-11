El singular regalo de regalo de cumpleaños de Tekashi por parte de Yailin «La Más Viral» dejó frío a sus fans.

La cantante e influencer Yailin «La Más Viral«, le celebró a Tekashi su cumpleaños número 28. Lo que encendió las redes fue el regalo que esta le dio y él con una sonrisa lo disfrutó. Se trata de una cafetera italiana con los colores del orgullo gay que compartió en sus historias.

El rapero, productor y compositor Tekashi 6ix9ine al parecer la recibió el regalo con mucho cariño pero los fanáticos estaban esperando algo suntuoso, ya que él a su amada en el pasado le ha regalado costosos regalos, bolsos y autos. En la públicación de historias compartidas por ella, Yailin atinó a escribirle: «Te amo, Feliz Cumpleaños«. Cafetera que venía en una bolsa blanca y se ve en las fotos compartidas.

Todo parece indicar que el café es una de las adicciones del cantante, cuya cafetera italiana era uno de sus deseos. En las redes de Tekashi no hay referencia a cómo celebró su cumpleaños este 8 de mayo ya que las cerró y no hay huella. En las de ella que la siguen 11.6 millones de seguidores, no hay tampoco un post que haga referencia a su amado. Se ve es que sigue promocionando su música y una foto con Tokischa con la frase: «Tengo Una Amiguita Que Me Besa». Este regalo ya lo debe estar disfrutando Tekashi con amor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yailin la Mas Viral ♋️ (@yailinlamasviralreal)

