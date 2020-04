Así se vivirá la Feria de las Flores este año, a pesar del coronavirus

Me acaba de preguntar mi equipo si se cancela la Feria de las Flores. He dicho: No, de ninguna manera. Quizás no sea igual, pero no nos detendremos. Estoy aquí para decirles que de esta salimos, vamos a superar esta crisis, a adaptarnos, a construir de nuevo, a salir adelante.

— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 26, 2020