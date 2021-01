Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habló sobre la nueva medida de toque de queda total en la ciudad, durante este fin de semana, y aunque sostuvo que es una decisión difícil, tocaba aplicarla.

El primer argumento de Quintero se basa en la ocupación de las UCI, que en Medellín es del 93% y en Antioquia la cifra es similar. Allí, el mandatario explicó que la capital del departamento alberga el 85% de las camas que atienden a toda la región, y por eso considera obligación cuidar a la ciudadanía, para no incrementar su ocupación.

Daniel Quintero asegura que son medidas impopulares

El mandatario, en principio, no recibió el respaldo de los mandatarios del Valle de Aburrá, por lo que sostuvo que no era una obligación para ellos ejercer las medidas, y que seguramente por la decisión tomada por él no va a “a ser más popular por esto, pero toca”.

Sin embargo, el Gobierno Nacional emitió luego una circular, en la que le indica al departamento que el oriente y el Valle de Aburrá deberían entrar en confinamiento completo el fin de semana, precisamente por la ocupación de las UCI.