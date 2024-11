«No soy esa clase de persona» Palabras de la mujer que llevo a su tío fallecido a un banco

Resumen: La historia de Erika de Souza Vieira Nunes, quien llevó a su tío fallecido al banco en una silla de ruedas, ha generado gran atención. Erika niega haber sabido que su tío estaba muerto, argumentando que pastillas podrían haber afectado su percepción. Tras su detención, fue puesta en libertad luego de 16 días. En declaraciones a 'Fantástico', Erika expresó desconcierto y negó intenciones delictivas, afirmando no ser una persona monstruosa. Se presume que el dinero retirado era para reformas en la casa compartida. Autoridades investigan para determinar responsabilidades penales.

La historia de Erika de Souza Vieira Nunes, ha generado controversia al conocerse el video en redes de la mujer llevando a su tío fallecido al banco en una silla de ruedas.

Las imágenes de seguridad revelaron el momento en que Erika ingresó al banco con su tío, quien aparentemente estaba inconsciente.

Erika ha alegado que el consumo de ciertas pastillas pudo haber afectado su percepción, pero niega rotundamente haber sabido que su tío ya estaba muerto.

La policía intervino después de que el personal del banco alertara sobre la situación.

Ante esto, descubrieron que el hombre de 68 años ya había fallecido antes de llegar a la sucursal.

Tras pasar 16 días en prisión preventiva, Erika fue puesta en libertad.

Ante la creciente atención en los medios, decidió ofrecer su versión de los hechos en el programa brasileño ‘Fantástico’.

En sus declaraciones, expresó su desconcierto y negó cualquier intención de cometer un acto delictivo:

“No me di cuenta de que mi tío estaba muerto. Es absurdo lo que dice la gente. No soy esa clase de persona de la que hablan, no soy un monstruo”.

Presuntamente, el motivo detrás de la visita al banco era retirar una suma considerable de dinero para realizar reformas en la casa que compartían.

Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los detalles de por qué la mujer llevó a su tío fallecido al banco y determinar si hay alguna responsabilidad penal.

