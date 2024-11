Bad Bunny pillado de nuevo con Kendall

Resumen: Bad Bunny y Kendall Jenner fueron vistos juntos en un after party de la Met Gala y luego entrando a un hotel en la madrugada. ¿Se han reconciliado? Las imágenes dejan mucho que pensar. Bad Bunny asistió a la Met Gala como copresentador e invitado especial. Kendall Jenner también asistió al evento sola y radiante. Ambos fueron vistos juntos en un after party y luego entrando a un hotel. No se ha confirmado si se han reconciliado, pero las imágenes sugieren que al menos están en buenos términos. Esta no es la primera vez que se les ve juntos después de su ruptura a principios de 2024. El traje de Príncipe parece que le funcionó al "Conejo Malo".

Donde hubo fuego cenizas quedan y Bad Bunny fue pillado infraganti con Kendall Jenner de nuevo donde los paparazzis se dieron banquete.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

La Met Gala ha hecho que varios participantes se conviertan en noticia y Bad Bunny quien era un copresentador e invitado especial aprovechó al máximo en un reencuentro. Su entrada en solitario como un «Príncipe con flores buscando su amada» en un diseño de John Galeano que emocionó las redes. Nadie esperaba que Kendall Jenner, quien también llegó sola fuera su pareja en la fiesta al terminar el evento de moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vogue (@voguemagazine)

«Disfrutaron mucho de la compañía del otro. Sentados cerca y susurrándose al oído» dijo un testigo a Page Six el portal de chismes. «Una segunda fuente añade que la ex pareja no se besó sino que pasó la noche abrazados en uno de los sofás del local mientras bebían cócteles ‘Clase Azul’ durante toda la noche». Por lo que no es una reconciliación sino encuentro de buenos amigos. Pero la cosa no paró ahí porque luego fueron captados entrando a un hotel en la madrugada después de Met Gala. Ella por la puerta trasera donde estaba el músico hospedado y detrás el mismo con una mochila con una capucha oscura con gorra color beige. Alguien de su equipo, intentó disuadir al paparzzi pero fue tarde ya que todo quedó captado. Donde el programa «Al Rojo Vivo» compartió el video pillado con Kendall.

Pillados Bad Bunny de día

Luego de esto otras fotografías de los tórtolos saliendo de día él con la misma ropa con la que entró; donde Bad Bunny sostenía un bolso, solo camina con su patalón caqui, el buzo con capucha y gorra beige. Kendall por su parte ante el asedió se cubre el rostro y lleva unos lentes oscuros. El Hotel está ubicado en el barrio Tribeca y es el Greenwich.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Bocina Latina (@labocinalatina)



Lee más noticias de entretenimiento