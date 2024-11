¿Masacre laboral en la DIAN? decenas de funcionarios y sus familias están en vilo

Resumen: Decenas de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en todo el país podrían perder sus empleos tras un fallo de tutela que ordena la asignación de nuevos cargos. Los funcionarios, que podrían ser miles, alegan que la orden judicial no manda su desvinculación, sino la reubicación en nuevos puestos. El Sindicato de Empleados de la DIAN (SEDIAN) señala que existen 154 cargos de facilitadores 3 vacantes, creados por la ampliación de planta, los cuales deberían ser utilizados para cumplir con el fallo de tutela sin afectar a los funcionarios actuales. La preocupación es que los funcionarios que saldrían son de mucha experiencia y eso puede afectar los procesos de la entidad. Además, los propios funcionarios critican que la Dian tiene una planta de cargos creados de más de 10 mil, con presupuesto aprobado incluido, pero no se ocupan esas vacantes. Hasta el momento, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, no se ha pronunciado sobre esta situación. Los funcionarios piden al director reconsiderar su decisión y darle aplicación al fallo de tutela sin despedirlos. La situación ha generado preocupación entre los funcionarios y sus familias, quienes temen por su estabilidad laboral y económica.