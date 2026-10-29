Carta abierta a Mbappé: piden comprensión y perdón tras la polémica en China por el meme de Mao

Resumen: Una carta abierta de aficionados del fútbol circula en redes y pide comprensión y perdón para Kylian Mbappé tras la polémica en China por su comentario sobre un meme de Mao Zedong, pese a que el Real Madrid, LaLiga y el jugador ya ofrecieron disculpas.

Una carta abierta de aficionados del fútbol dirigida a Kylian Mbappé circula con fuerza en redes sociales en medio de la tormenta que se desató en China por el comentario del delantero francés sobre un meme de Mao Zedong. El texto, que acumula decenas de miles de reacciones y más de mil comentarios, no busca atacar a nadie, sino abrir una pregunta incómoda: si una ofensa y un error merecen un castigo de esta magnitud cuando ya hubo disculpas.

La carta arranca recordando cómo un simple comentario puede desencadenar algo que nadie imaginaba. Mbappé dijo que su meme favorito era aquel en el que aparece caracterizado como un «dictador chino», una respuesta espontánea que terminó convertida en una enorme polémica en el país asiático.

Las consecuencias, más allá del meme

El mensaje enumera lo que ha ocurrido en pocos días: contratos comerciales revocados, la televisión estatal china sin transmitir LaLiga y, según la propia carta, videojuegos de fútbol que buscan retirar al jugador de sus contenidos. Todo eso, señala, desborda por mucho lo que fue una broma en una entrevista.

En efecto, según reportó la prensa internacional, las marcas chinas Dongpeng y Mengniu anunciaron el fin de sus colaboraciones con el futbolista, y una tercera, Milkground, también se desmarcó. Por su parte, la cadena estatal CCTV suspendió desde la noche del lunes 26 de octubre las emisiones de LaLiga y de los partidos en los que participa el delantero del Real Madrid, y retiró los anuncios protagonizados por él.

El comentario salió de un fragmento de una entrevista concedida en abril a un programa francés, que se viralizó en China justo cuando se celebraba la gala del Balón de Oro. Allí, al ser consultado por el meme que más le había hecho reír, Mbappé aludió a un montaje de su rostro sobre un «dictador chino», que en el país fue interpretado como una referencia a Mao Zedong.

Las disculpas, y por qué la controversia sigue

El jugador respondió el martes con un comunicado en francés, inglés y chino. «Mi comentario fue imprudente, y ahora entiendo que hizo daño a muchas personas en China», escribió, y aseguró que tiene un profundo respeto por el pueblo chino y su historia. LaLiga también pidió perdón en nombre de la competición y de sus clubes, y su presidente, Javier Tebas, se reunió con el embajador de China en España.

El miércoles 28 de octubre fue el Real Madrid el que ofreció disculpas al pueblo chino mediante una carta enviada a través de LaLiga. La televisión estatal china confirmó que la recibió, pero no aclaró si levantará la suspensión de las transmisiones y dejó claro que, a su juicio, las palabras del jugador «traspasaron los límites de la libertad de expresión». Es decir, pese a las disculpas, la polémica continúa.

Es ahí donde entra la carta de aficionados del fútbol que ahora se difunde en redes. Sus autores piden detenerse un momento y preguntarse con honestidad si hemos perdido la capacidad de distinguir entre una ofensa, un error y algo que de verdad merece un castigo de esta dimensión.

«Detrás de un futbolista hay una persona»

El texto insiste en que no se trata de menospreciar los sentimientos de quienes se sintieron ofendidos, sino de plantear una reflexión más amplia: de qué sirve exigir respeto si no se ofrece comprensión, y qué sentido tiene una disculpa si no existe la posibilidad de aceptarla.

«Detrás de un futbolista hay una persona. Detrás de un escándalo hay una vida que continúa, una carrera que puede verse afectada y oportunidades que quizá nunca vuelvan», dice la carta, que recuerda además que detrás de cada decisión hay una responsabilidad: preguntarse si se está actuando con justicia o simplemente dejándose llevar por la indignación.

El mensaje cierra con un llamado a que «la reflexión sea más fuerte que la indignación», a que el diálogo pese más que el castigo y a que la humanidad esté siempre por encima de la polémica. «Equivocarse es humano. Reconocerlo requiere humildad, pero saber perdonar también requiere grandeza», afirma, y termina con un mensaje de ánimo al jugador para que este capítulo no defina su historia ni opaque todo lo que todavía tiene por demostrar.

Un caso que todavía tiene capítulos por escribir

Por ahora, no hay un balance definitivo del impacto económico ni se conoce cuánto tiempo durará el veto de la televisión china. Los comunicados de las marcas y de las entidades implicadas no han cuantificado las pérdidas, y LaLiga trabaja con los clubes y los jugadores en un protocolo de sensibilización y comunicación para evitar episodios similares.

Mientras tanto, el debate se mantiene abierto en las redes entre quienes consideran que la sanción es proporcional a la ofensa para millones de personas en China y quienes, como los autores de esta carta, creen que las disculpas ya presentadas deberían abrir la puerta al perdón.

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