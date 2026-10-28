Real Madrid pide perdón al pueblo chino un día después de las disculpas de Mbappé

Resumen: Real Madrid se disculpó con el pueblo chino por las palabras de Mbappé, un día después de que el jugador pidiera perdón tras perder patrocinadores en China.

El Real Madrid publicó este miércoles 28 de octubre un comunicado oficial en el que pide disculpas «al pueblo chino» por las recientes palabras de su jugador Kylian Mbappé. El pronunciamiento del club llega un día después de que el propio delantero francés ofreciera sus excusas públicas, en medio de una crisis que ya le costó patrocinadores y puso en riesgo la transmisión de LaLiga en China.

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Lo que dice el comunicado del Real Madrid

El texto, difundido en la página web del club y en sus redes oficiales, abre sin rodeos: «El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé».

El club añade que mantiene «un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos», y lo extiende a «los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid». También se suma a las disculpas públicas del jugador, en las que, según el comunicado, manifestó su arrepentimiento y reiteró su respeto hacia el pueblo chino.

El cierre del documento reafirma el compromiso de la institución con «los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas» y expresa el deseo de seguir fortaleciendo «los lazos de amistad y afecto» con China y sus ciudadanos. El comunicado no anuncia sanciones ni medidas disciplinarias contra el jugador.

Foto: Real Madrid C.F.

Cómo empezó la polémica

Todo comenzó el lunes 26 de octubre, cuando se difundió un fragmento del programa digital The Bridge, conducido por Aurélien Tchouaméni. Allí le preguntaron a Mbappé cuál era el meme con su cara que más le había hecho reír. El francés respondió que era uno en el que usan su rostro sobre el de un «dictador chino». En la edición del programa se mostró una imagen que lo superpone a la figura de Mao Zedong, lo que llevó a muchos usuarios a entender la referencia, aunque el jugador no mencionó al líder chino de forma expresa.

El meme hace parte de una broma frecuente en internet, en la que los aficionados llaman «dictador» al delantero por su enorme influencia en el fútbol. En China, sin embargo, el fragmento se tomó como una ofensa y las capturas se multiplicaron en redes sociales, con llamados a un boicot contra el jugador y contra el club.

Patrocinadores y transmisiones afectadas

Las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground anunciaron el fin de sus acuerdos con Mbappé. Mengniu, el mayor productor lácteo del país, dijo que se opone firmemente y que tiene una política de tolerancia cero hacia cualquier palabra o acción que hiera los sentimientos del pueblo chino.

La reacción llegó también al fútbol. Según medios chinos y españoles, la televisión estatal suspendió la transmisión de los partidos de LaLiga y de los encuentros relacionados con el delantero. La propia liga española se desmarcó de los comentarios, aseguró que fueron hechos a título personal y pidió disculpas en nombre de la competición y de sus clubes. Su presidente, Javier Tebas, advirtió que la actuación de un solo jugador no puede perjudicar la relación con las autoridades, las instituciones deportivas y los aficionados chinos.

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Las disculpas de Mbappé y la respuesta de Pekín

El martes 27 de octubre, Mbappé difundió un comunicado en francés, chino e inglés. «Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China y en la comunidad china de todo el mundo», escribió. Y agregó: «Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención».

Este miércoles, el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, dijo que su país concede importancia a las disculpas presentadas por el jugador. Sin embargo, evitó aclarar si esas excusas permitirán poner fin a las medidas adoptadas contra el delantero, por lo que por ahora no se sabe si se reanudarán las transmisiones ni si las marcas reconsiderarán sus contratos.

El episodio ocurre pocos días después del doblete de Mbappé en el Camp Nou, con el que el Real Madrid venció 2-1 al Barcelona en el clásico de LaLiga.