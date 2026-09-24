Resumen: La única fecha oficial para consultar y descargar los reportes de desempeño se mantiene para este viernes 25 de septiembre de 2026

«¡No caigas en engaños!»: ICFES desmiente filtración de resultados de las Pruebas Saber 11 y alerta sobre enlaces falsos

Minuto30.com .- El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) emitió una alerta urgente a la comunidad educativa para desmentir categóricamente las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta filtración o publicación anticipada de los resultados del examen Saber 11 (Calendario A).

La aclaración institucional y las advertencias frente a la circulación de portales fraudulentos destacan los siguientes aspectos:

Fecha y canal oficial inalterados: La entidad reiteró que los resultados individuales NO se han publicado ni filtrado. La única fecha oficial para consultar y descargar los reportes de desempeño se mantiene para este viernes 25 de septiembre de 2026, de manera exclusiva a través de su página web oficial (icfes.gov.co).

Alerta por enlaces sospechosos: Sectores de la comunidad educativa han reportado la difusión de sitios web con dominios no gubernamentales o sospechosos (tales como jorgemidos.lol) que afirman mostrar los puntajes. El ICFES confirmó que la información desplegada en dichos portales es completamente falsa.

Confusión en la comunidad: En plataformas digitales, padres de familia y estudiantes han expresado zozobra; mientras algunos advierten sobre el riesgo de suplantación de identidad y captación ilegal de datos, otros temen un posible ataque informático a la plataforma estatal.

Recomendación de ciberseguridad: Se hace un llamado enérgico a los aspirantes y acudientes a abstenerse de ingresar sus números de documento, nombres completos o datos personales en enlaces externos o de dudosa procedencia que no correspondan al portal institucional, con el fin de evitar fraudes o robos de información.