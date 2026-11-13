Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, es el nuevo gerente del Fondo Milagro, anunció De la Espriella

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Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella anunció que el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao será el nuevo gerente del Fondo Milagro. El nombramiento llega horas después de la renuncia de Jaime Andrés Uribe, en medio de la polémica por los altos salarios de la entidad que maneja los recursos de la reconstrucción del terremoto.

El presidente Abelardo De la Espriella anunció este viernes en la noche, a través de su cuenta de X, que el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao será el nuevo gerente del Fondo Milagro, el mecanismo creado por el Gobierno nacional para canalizar y ejecutar los recursos de la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

«El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto», escribió el jefe de Estado.

En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que la prioridad de su Gobierno es que «cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas» y afirmó que, con el trabajo conjunto del Estado, el sector privado y la solidaridad de los colombianos, se levantarán las regiones afectadas. «Vamos a levantar las regiones afectadas y devolverles la esperanza a miles de familias», señaló De la Espriella.

El nuevo gerente del Fondo Milagro será el exministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, quien tendrá la responsabilidad de liderar y acelerar la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto. Nuestra prioridad es que cada peso se traduzca en resultados concretos y oportunidades para las familias damnificadas. — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 13, 2026

El anuncio llega tras la renuncia de Jaime Andrés Uribe

La designación se conoció apenas unas horas después de que el presidente aceptara la renuncia de Jaime Andrés Uribe como gerente del Fondo Milagro, en medio de la polémica nacional por los salarios de la entidad. La controversia comenzó cuando, en respuesta a un derecho de petición, se conoció que la fiducia tenía 27 personas vinculadas con una nómina mensual cercana a los $765 millones, y que el gerente devengaba $39,4 millones mensuales, más de lo que gana un ministro.

De la Espriella aseguró entonces que no había autorizado esas remuneraciones y ordenó reversar los salarios de inmediato, antes de pedir la salida de Uribe. La gestión del Fondo también había sido cuestionada por el lento ritmo de ejecución de los recursos y por la ausencia del exgerente a las citaciones del Congreso en las que debía rendir cuentas sobre el funcionamiento de la fiducia.

¿Quién es Luis Felipe Henao?

Henao es abogado de la Universidad del Rosario y candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca. Fue ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio entre 2013 y 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y también se desempeñó como viceministro de Vivienda y de Participación e Igualdad de Derechos, además de secretario general de los ministerios del Interior y Justicia y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

En los últimos años integró la junta directiva de Ecopetrol, a la que llegó en 2025 como miembro independiente en representación de los accionistas minoritarios y que llegó a presidir, hasta que en septiembre pasado fue nombrado Carlos Suárez en ese cargo. También hace parte de la junta directiva de EPM. Henao está casado con Luz Stella Murgas, quien esta semana fue nombrada nueva presidenta de la ANDI tras la salida de Bruce Mac Master.

El Fondo Milagro, la apuesta por la reconstrucción

El Fondo Milagro es la fiducia creada por el Gobierno tras el sismo del 10 de agosto para administrar los dineros públicos y privados destinados a la reconstrucción. De acuerdo con el informe técnico presentado por la gerencia ante el Congreso, la entidad cuenta con un presupuesto máximo aprobado de $624.656 millones para el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, mientras el Gobierno calcula pérdidas materiales cercanas a $50 billones por el terremoto, que golpeó con especial dureza a Cali, Pereira, el Chocó y el Eje Cafetero, con más de 500.000 personas afectadas.

Con el nombramiento de Henao, el presidente busca darle un nuevo impulso a la reconstrucción y cerrar la crisis abierta por los altos salarios de la entidad, en una semana en la que el Gobierno nacional también ha tenido que responder por el ritmo de ejecución de los recursos comprometidos con los damnificados.

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