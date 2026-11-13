¡Alerta en el Cesar! Drones cargados con explosivos atacaron tanquetas del Ejército en Curumaní

Resumen: Drones cargados con explosivos atacaron tanquetas del Ejército en el corregimiento de San Roque, en Curumaní (Cesar), y dejaron un soldado herido, ya fuera de peligro. Es el segundo ataque contra la fuerza pública en ese corregimiento en menos de 24 horas: el jueves, dos policías resultaron heridos en un atentado con granadas contra la subestación. Las autoridades adelantaron un consejo de seguridad y anunciaron refuerzos.

Un nuevo ataque contra la fuerza pública se registró en la tarde de este viernes 13 de noviembre en el departamento del Cesar. De acuerdo con reportes preliminares recogidos por El Heraldo y Blu Radio, desde drones fueron lanzados explosivos contra tanquetas del Ejército Nacional, adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, que se encontraban en el corregimiento de San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, en el sur del departamento.

Según la información conocida hasta el momento, fueron al menos dos detonaciones las que se perpetraron contra estos vehículos de las Fuerzas Militares. Una de las tanquetas se encontraba estacionada a un costado de la vía, cerca de una estación de gasolina del corregimiento, cuando fue alcanzada por los explosivos.

El balance preliminar del ataque es de un soldado herido. El uniformado fue trasladado a un centro asistencial de Curumaní, donde recibe atención médica, y el reporte más reciente sobre su estado de salud indica que se encuentra fuera de peligro. El Ejército Nacional aún no se ha pronunciado de manera oficial sobre lo ocurrido y, hasta el momento, ningún grupo armado ha sido señalado formalmente como responsable del hostigamiento.

En videos que se han hecho virales en redes sociales, algunos de ellos divulgados por la Revista Semana, se alcanza a escuchar la reacción de la comunidad en medio del pánico. «No se muevan, no se muevan que estamos en invasión» y «Nuevo atentado. Le tiraron dos bombazos acá al Ejército que estaba parqueado en la bomba», se escucha decir a varios testigos en las grabaciones, en las que también se observa una densa nube de polvo y humo junto a la estación de gasolina.



Captura de video

Este nuevo atentado se da en medio de la vigilancia que desplegaron las autoridades sobre el corregimiento de San Roque, luego de que en la tarde de este jueves 12 de noviembre la subestación de Policía del mismo corregimiento fuera atacada con granadas. En esa incursión resultaron heridos dos uniformados de la Policía Nacional.

Tras el ataque contra la subestación fue convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad en el municipio de Curumaní. Del encuentro participaron el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Emilio Esquivel López; el alcalde de Curumaní, Hermes Fernando Martínez Úrsula; el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel Raúl Pérez Aramendiz, y representantes del Ejército Nacional y de las demás instituciones de la región, que analizaron el panorama de seguridad y coordinaron acciones para mitigar los factores de riesgo para la comunidad.

De acuerdo con la Gobernación del Cesar, en ese consejo de seguridad se gestionó la permanencia de la Policía en el corregimiento de San Roque, así como el aumento del número de uniformados, tanto policiales como del Ejército. También se determinó que continuará el trabajo articulado de Fiscalía, Procuraduría, Personería, Policía, Ejército, Alcaldía y Gobernación por la protección de la comunidad de este corregimiento, golpeado dos veces en menos de 24 horas.

Vale recordar que el de este viernes no es el primer ataque con drones que sufre el corregimiento de San Roque. El pasado 7 de agosto, cerca de las 11:00 de la noche, drones enviados por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzaron explosivos contra la subestación de Policía, un ataque en el que murió el subintendente Argemiro Rodelo Canchila, uno de los hechos que más ha sacudido a la fuerza pública en el Cesar este año.

Curumaní, ubicado en el sur del Cesar, ha sido escenario en los últimos meses de varias acciones violentas contra la fuerza pública, por lo que las autoridades mantienen la alerta máxima en la zona mientras avanzan los operativos y las investigaciones para dar con los responsables de este nuevo hostigamiento.

Las autoridades esperan entregar en las próximas horas un parte oficial sobre el estado del soldado herido y sobre los resultados de los operativos desplegados en el corregimiento de San Roque tras este segundo ataque en menos de un día.

Lea también: ¡Tragedia en el Cesar! Subintendente murió tras ataque con explosivos a estación de Policía

También te puede interesar: ¡Qué peligro! Dron explosivo atacó una subestación de Policía en Pailitas, Cesar