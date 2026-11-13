Resumen: La Red Sismológica Nacional del Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo de magnitud 4,2 a las 2:43 p.m. de este viernes 13 de noviembre, con epicentro en Chaparral, Tolima, y profundidad superficial. Caracol Radio reportó la evacuación del edificio de la Gobernación del Tolima y otras entidades del centro de Ibagué.

Sismo en Tolima: evacuaron la Gobernación en Ibagué tras el 4,2 con epicentro en Chaparral

Un sismo en Tolima, de magnitud 4,2, sacudió el centro del país a las 2:43 de la tarde de este viernes 13 de noviembre. De acuerdo con el Boletín Actualizado 1 del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro fue el municipio de Chaparral y el evento tuvo una profundidad superficial, menor a 30 kilómetros.

Minutos después, a las 3:01 de la tarde, la Red Sismológica Nacional del SGC registró otro sismo de magnitud 4,2 en la misma zona, también con profundidad superficial. Entre los dos eventos ya suman más de 900 reportes de personas que los sintieron en el aplicativo de la entidad.

Lea también: Puente festivo en Colombia: Policía revela cifras de vehículos y recomendaciones

Por la fuerza del sismo en Tolima, en Ibagué evacuaron el edificio de la Gobernación del Tolima y otras entidades del centro de la ciudad, como reportó Caracol Radio.

En redes sociales, usuarios de Bogotá, Medellín, Armenia y Pereira también aseguraron haber sentido el sismo; varios lo describieron como un movimiento fuerte, pero rápido.

El SGC invitó a la ciudadanía a reportar si sintió el sismo a través de su aplicativo Sismo Sentido, con el que la entidad complementa la información técnica de cada evento.

El sismo en Tolima hace parte de una secuencia que viene desde septiembre

Este sismo en Tolima no es un caso aislado. Apenas el pasado 3 de noviembre, a las 4:13 de la mañana, un sismo de magnitud 5,6 también tuvo epicentro en Chaparral y se sintió en varias regiones del país; el SGC recibió más de 4.500 reportes de personas que lo percibieron.

De hecho, la entidad documenta una secuencia sísmica en ese municipio desde el 20 de septiembre y, solo en los dos días anteriores, había reportado otros cuatro sismos de menor magnitud en la misma zona.

Lea también: Cornare alista primeras acciones ante la posible llegada de El Niño a Antioquia