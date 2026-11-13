Resumen: La Aeronáutica Civil informó demoras y reprogramaciones en los vuelos entre Colombia y Estados Unidos por la detención en tierra que la FAA ordenó en todos sus aeropuertos por una falla de telecomunicaciones. Los vuelos nacionales y hacia otros destinos operan con normalidad. Pasadas las 8 de la noche la FAA levantó la medida, pero las demoras continúan.

Aerocivil informa demoras y reprogramaciones en vuelos entre Colombia y Estados Unidos por falla de la FAA

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) informó en la noche de este viernes 13 de noviembre sobre demoras y reprogramaciones en los vuelos internacionales entre Colombia y Estados Unidos, como consecuencia de la orden de detención en tierra (ground stop) emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de ese país por una falla de comunicaciones en su sistema de control aéreo.

Según el comunicado oficial de la entidad, la medida responde a una orden del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo (ATCSCC), consignada en el reporte ATCSCC Advisory 111 – National Ground Stop, que dispuso una detención en tierra de alcance nacional para todos los aeropuertos estadounidenses «debido a circunstancias extraordinarias y razones de seguridad operacional».

La restricción rigió inicialmente desde las 3:53 p.m. y estaba prevista, en un primer momento, hasta las 11:00 p.m. de este viernes, con posibilidad de que la FAA la ampliara. Este fue el alcance operativo de la medida, según la Aerocivil:

Vuelos desde Estados Unidos hacia Colombia: todo el tráfico aéreo que tenía previsto despegar desde los aeropuertos de ese país debía permanecer en tierra mientras la medida estuviera vigente.

todo el tráfico aéreo que tenía previsto despegar desde los aeropuertos de ese país debía permanecer en tierra mientras la medida estuviera vigente. Vuelos desde Colombia hacia Estados Unidos: los vuelos internacionales entrantes al espacio aéreo estadounidense podían retrasarse o reprogramarse y, en todo caso, serían gestionados y autorizados de manera individual por las autoridades de control de ese país.

los vuelos internacionales entrantes al espacio aéreo estadounidense podían retrasarse o reprogramarse y, en todo caso, serían gestionados y autorizados de manera individual por las autoridades de control de ese país. Vuelos en Colombia: tanto los nacionales como los internacionales hacia otros destinos operan con normalidad. Los pasajeros pueden consultar el estado de sus itinerarios a través de los canales oficiales de cada aerolínea o en las pantallas informativas de los aeropuertos.

Ante la situación, originada por una decisión de la autoridad aeronáutica de Estados Unidos, la Aerocivil dio dos recomendaciones a los viajeros que tienen vuelos programados hacia o desde ese país: mantener contacto permanente con su aerolínea para verificar el estado de su itinerario antes de desplazarse hacia los aeropuertos, y atender las indicaciones del personal en tierra, además de utilizar los canales digitales de las compañías aéreas para gestionar los cambios o reprogramaciones.

La entidad aseguró que realiza un monitoreo constante en coordinación con los operadores aéreos y las autoridades internacionales «para mitigar el impacto en los viajeros y garantizar la seguridad y fluidez de las operaciones una vez se levante la restricción».

La detención en tierra, una medida poco frecuente de alcance nacional, se originó por una falla de telecomunicaciones que afectó a varios Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de ese país, Markwayne Mullin, dijo que se trató de una «interrupción de telecomunicaciones» y aseguró que no hay indicios de que el incidente se deba a un ataque.

El impacto fue masivo: según el portal de seguimiento FlightAware, cerca de 5.000 vuelos fueron cancelados este viernes en Estados Unidos y más de 10.000 sufrieron retrasos, cifras que siguieron creciendo durante la noche; ya se reportaban, además, cerca de 800 cancelaciones para este sábado. Varias aerolíneas, como Delta y United, anunciaron exenciones para que los pasajeros afectados cambien sus vuelos sin costo adicional.

Pasadas las 8 de la noche de este viernes, la FAA anunció el levantamiento de la detención en tierra, que duró más de cuatro horas, y autorizó la reanudación gradual de los despegues a medida que se recuperan las instalaciones afectadas. Sin embargo, las demoras y cancelaciones continuarán durante las próximas horas mientras se normaliza la operación, por lo que los pasajeros con vuelos entre Colombia y Estados Unidos deben seguir verificando el estado de su itinerario directamente con la aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto.

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Comunicado de la Aeronáutica Civil