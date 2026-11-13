Foto: Fiscalía

Resumen: Un juez ordenó prisión contra Carlos Andrés, señalado como el presunto hacker de la Dirección Nacional de Inteligencia, por el presunto fraude académico en la Unad. La Fiscalía le imputó cinco delitos y señala que la red alteraba calificaciones y falsificaba títulos y comprobantes de pago. Contra el señalado rige la presunción de inocencia.

Escándalo en la Unad: el presunto hacker de la DNI quedó tras las rejas por títulos falsos

Un juez envió a prisión a Carlos Andrés, señalado como el presunto hacker de la DNI, por su presunta participación en una red que alteraba notas y falsificaba títulos en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

La decisión judicial se conoció el 13 de noviembre. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el señalado funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia haría parte de una estructura que habría modificado más de 40 calificaciones de estudiantes de pregrado y posgrado de esa institución de educación superior.

Según el ente acusador, Carlos Andrés también es señalado de falsificar comprobantes de pago por cerca de $35 millones, relacionados con matrículas universitarias.

El caso incluye, además, la presunta adulteración de los títulos de 19 estudiantes y de los del propio señalado, que habría aprovechado la red para adjudicarse certificados falsos expedidos por la Unad, una de las instituciones públicas de educación a distancia más grandes del país.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó cinco delitos: concierto para delinquir, acceso abusivo a sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal.

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Así operaba la presunta red dentro de la Unad

En la audiencia, la delegada del ente acusador explicó que el acuerdo criminal tenía «vocación de permanencia» y buscaba modificar registros académicos y financieros de la universidad.

La estructura contaba con operadores internos del sistema, conocidos como insiders, que hacían los cambios en las plataformas y conectaban con los estudiantes que se beneficiaban de las alteraciones en sus notas.

«La Fiscalía infiere razonablemente que Carlos Andrés integró de forma consciente ese acuerdo de voluntades. Su función habría sido servir como enlace entre los operadores internos y los estudiantes o terceros que acudían a la estructura, además de obtener un beneficio académico propio», precisó la delegada en la audiencia.

Según la Fiscalía, la red en la que participaría el presunto hacker de la DNI movía los cambios con cuidado para no levantar alertas dentro de la universidad.

El organismo investigador también expuso que los beneficiarios ingresaban durante un periodo determinado y luego eran reemplazados por otros, lo que, según su documentación, configuraba «una cadena sucesiva de acuerdos» dentro de la presunta estructura criminal que operó con el señalado.

El presunto hacker de la DNI ya había sido capturado en Neiva

Este no es el único proceso judicial que enfrenta el presunto hacker de la DNI. Días atrás, el funcionario había sido capturado en Neiva en un operativo conjunto del Gaula Militar de la Novena Brigada y del CTI de la Fiscalía, en el marco de otra investigación por la presunta extracción de información reservada del Estado. Según esas versiones, las autoridades le seguían el rastro desde hacía más de un mes.

En ese proceso, el ingeniero es señalado de haber conservado en un computador personal una «copia espejo» del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, la plataforma que concentra la información reservada que recopila el Estado colombiano y cuyo contenido completo solo pueden consultar ocho altos funcionarios.

Según las versiones conocidas sobre esa captura, el hombre fue ubicado en una clínica del centro de Neiva y habría presentado incapacidades médicas para justificar sus ausencias a la entidad, documentos cuya autenticidad es cuestionada por los investigadores.

Antes de llegar a la DNI, Carlos Andrés trabajó en la unidad de trabajo legislativo del entonces senador y hoy gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Después ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, donde cumplió funciones relacionadas con sistemas informáticos y desarrollo de software.

El presunto hacker de la DNI también aparece vinculado a presuntos accesos irregulares a información clasificada, alteraciones de resultados electorales e intentos de ataques contra la Registraduría Nacional del Estado Civil durante su paso por la entidad, hechos que hacen parte de otras investigaciones en curso.

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Con la medida de aseguramiento, Carlos Andrés deberá responder ante la justicia por los cinco delitos imputados en el caso de la Unad, mientras avanzan las demás pesquisas en su contra.

Como en todo proceso judicial, contra el señalado rige la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia en su contra.