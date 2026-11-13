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Resumen: El sorteo 3024 de la Lotería del Quindío se realizó el jueves 12 de noviembre de 2026. El premio mayor de $2.000 millones correspondió al número 8395, serie 194, despachado a Armenia. También se publicaron 37 premios secos, de entre $10 millones y $200 millones. Consulta la lista completa de números y series y la lámina de resultados al final del texto.

Lotería del Quindío: resultados del sorteo 3024 del jueves 12 de noviembre de 2026

La Lotería del Quindío publicó los resultados del sorteo 3024, realizado el jueves 12 de noviembre de 2026. El premio mayor de $2.000 millones correspondió al número 8395, serie 194, y el billete fue despachado a Armenia, de acuerdo con la relación de resultados de la jornada.

Además del premio mayor, el listado incluye 37 premios secos en siete categorías: $200 millones, $100 millones, $50 millones, $40 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones. A continuación puede consultar cada combinación de número y serie, así como la lámina completa que aparece al final de esta nota.

La revisión debe hacerse con el billete del sorteo 3024. Antes de comparar las cifras, compruebe la fecha impresa y el nombre de la lotería, para no confundir esta relación con los resultados de otros juegos que también se realizaron durante la misma noche.

Premio mayor de la Lotería del Quindío del 12 de noviembre

Sorteo: 3024.

Fecha: jueves 12 de noviembre de 2026.

Premio mayor: $2.000 millones.

Número ganador: 8395.

Serie: 194.

Despachado a: Armenia.

El dato de despacho corresponde al destino del billete y no identifica a la persona que lo compró ni confirma que el premio ya haya sido reclamado. Para comprobar una coincidencia, revise por separado las cuatro cifras del número y la serie que acompaña el resultado.

Lea también: Lotería del Quindío: resultados del sorteo 3023 del jueves 5 de noviembre de 2026.

Premios secos de $200 millones y $100 millones

El seco de $200 millones quedó en el número 7501, serie 21. Por su parte, el premio seco de $100 millones correspondió al 1889, serie 25. Son categorías distintas al premio mayor y cada combinación debe compararse con el resultado de su respectiva categoría.

Cinco secos de $50 millones

Estos son los cinco números y sus series para los premios de $50 millones de pesos cada uno:

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5409, serie 51.

7015, serie 72.

4049, serie 128.

6769, serie 34.

8165, serie 114.

Cinco secos de $40 millones

En la categoría de $40 millones por premio, la relación del sorteo 3024 presenta las siguientes combinaciones ganadoras:

4735, serie 0.

3716, serie 146.

3693, serie 162.

8160, serie 11.

1732, serie 8.

Cinco secos de $30 millones

Los cinco premios de $30 millones de pesos quedaron distribuidos entre estos números y series:

3853, serie 155.

5470, serie 84.

3745, serie 172.

8291, serie 138.

0210, serie 79.

Diez secos de $20 millones

La lista de los diez secos de $20 millones de pesos reúne los siguientes resultados. Lea cada número junto con su serie, sin intercambiar los datos entre filas:

0611, serie 124.

7967, serie 162.

6068, serie 99.

0012, serie 94.

0725, serie 111.

5080, serie 88.

5061, serie 195.

8955, serie 61.

8235, serie 1.

6738, serie 178.

Diez secos de $10 millones

Los premios secos de $10 millones completan la relación publicada para el jueves 12 de noviembre. Estas son sus combinaciones:

8727, serie 152.

6149, serie 140.

3333, serie 176.

0676, serie 89.

5312, serie 85.

2898, serie 62.

0192, serie 157.

4858, serie 167.

4784, serie 27.

3293, serie 82.

Cómo revisar el billete

Al comparar los resultados, conserve los ceros iniciales de los números, como ocurre con 0210, 0611, 0012 y 0192. La serie es un dato independiente: encontrar las cuatro cifras de un resultado no sustituye la comprobación de la serie indicada en la misma fila. En este sorteo, además, una de las series es 0, la del seco 4735.

Si encuentra una coincidencia o tiene dudas sobre su billete, consulte directamente los canales de atención de la Lotería del Quindío para confirmar el resultado y el procedimiento aplicable. Esta relación corresponde únicamente al sorteo 3024 y no debe usarse para verificar billetes de fechas anteriores o posteriores.

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