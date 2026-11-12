Resultados de la Lotería del Valle: sorteo 4874 del 11 de noviembre de 2026

Foto de archivo.

Resumen: La Lotería del Valle realizó el sorteo 4874 del 11 de noviembre de 2026. El premio mayor de $9.000 millones quedó en el número 1067, serie 198, despachado a Cali. Consulte la lista de premios secos y la lámina completa de resultados.

La Lotería del Valle realizó la noche de este miércoles 11 de noviembre de 2026 su sorteo 4874, con un premio mayor de $9.000 millones que quedó en el número 1067 de la serie 198, despachado a Cali, según la lámina de resultados de la entidad. Como cada miércoles, el sorteo se jugó a las 10:30 de la noche y los resultados fueron divulgados en la imagen oficial de la entidad, que aquí presentamos completa para que cada apostador revise su billete con calma.

El plan de premios del sorteo 4874 incluyó, además del premio mayor, un seco de $500 millones, dos secos de $100 millones, tres secos de $60 millones, un seco de $40 millones y 25 secos de $30 millones, además de las aproximaciones reglamentarias al premio mayor, según las condiciones fijadas por la entidad para cada modalidad. El billete completo de la Lotería del Valle cuesta $18.000 y consta de tres fracciones de $6.000 cada una.

La imagen de resultados identifica el sorteo y su fecha en la parte superior, junto al premio mayor. Más abajo aparecen los secos de $500 millones y los dos de $100 millones, seguidos de los tres de $60 millones y el de $40 millones. La tabla inferior reúne los 25 premios de $30 millones. Esta distribución permite ubicar cada categoría por separado antes de comparar las cifras del billete. En esta nota conservamos los números y las series tal como aparecen en la lámina, incluidos los ceros a la izquierda y los dos premios de $60 millones con el mismo número 7507, pero con series diferentes: 029 y 098.

Quienes tengan un billete del sorteo 4874 deben comparar con cuidado tanto el número como la serie, pues un solo dígito distinto cambia el resultado. Recuerde respetar los ceros iniciales de cada número y de cada serie al hacer la verificación.

Seguir canal en WhatsApp Loterías

Premio mayor

$9.000 millones: número 1067, serie 198.

Seco de $500 millones

Número 3036, serie 116.

Secos de $100 millones

Número 8156 , serie 228 .

, serie . Número 3126, serie 216.

Secos de $60 millones

Número 9570 , serie 163 .

, serie . Número 7507 , serie 029 .

, serie . Número 7507, serie 098.

Seco de $40 millones

Número 9660, serie 259.

Los 25 secos de $30 millones

Número 3740 , serie 099 .

, serie . Número 6490 , serie 142 .

, serie . Número 6073 , serie 055 .

, serie . Número 9722 , serie 049 .

, serie . Número 6145 , serie 018 .

, serie . Número 7399 , serie 244 .

, serie . Número 3697 , serie 019 .

, serie . Número 6610 , serie 162 .

, serie . Número 9940 , serie 252 .

, serie . Número 2642 , serie 235 .

, serie . Número 6180 , serie 182 .

, serie . Número 7143 , serie 209 .

, serie . Número 1027 , serie 303 .

, serie . Número 9588 , serie 085 .

, serie . Número 5555 , serie 255 .

, serie . Número 3814 , serie 037 .

, serie . Número 8609 , serie 000 .

, serie . Número 9818 , serie 013 .

, serie . Número 7652 , serie 258 .

, serie . Número 0847 , serie 203 .

, serie . Número 4529 , serie 167 .

, serie . Número 2574 , serie 297 .

, serie . Número 4035 , serie 205 .

, serie . Número 8167 , serie 078 .

, serie . Número 9595, serie 047.

Los premios menores se pueden cobrar en los puntos de venta autorizados de la Lotería del Valle. Cuando el premio obtenido supera los $20 millones, el ganador debe presentarse en las instalaciones de la Beneficencia del Valle, en Cali, con el billete o la fracción ganadora y su documento de identidad. La lista oficial publicada por la Lotería del Valle es la única que tiene validez para reclamar premios, así que antes de cobrar verifique su billete con la información oficial del sorteo.

Lea también: Resultados de la Lotería de Manizales: sorteo 4981 del 11 de noviembre de 2026

También te puede interesar: Resultados de la Lotería del Valle: sorteo 4873 del 4 de noviembre de 2026

Imagen oficial del sorteo 4874