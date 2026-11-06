Resumen: La Lotería del Quindío publicó los resultados del sorteo 3023 del jueves 5 de noviembre de 2026, con premio mayor de $2.000 millones y 37 premios secos. La nota reúne cada número con su serie y recuerda cómo revisar el billete.

Lotería del Quindío: resultados del sorteo 3023 del jueves 5 de noviembre de 2026

La Lotería del Quindío publicó los resultados del sorteo 3023, realizado el jueves 5 de noviembre de 2026. El premio mayor de $2.000 millones correspondió al número 4879, serie 30, y el billete fue despachado a Armenia, de acuerdo con la relación de resultados de la jornada.

Además del premio mayor, el listado incluye 37 premios secos en siete categorías: $200 millones, $100 millones, $50 millones, $40 millones, $30 millones, $20 millones y $10 millones. A continuación puede consultar cada combinación de número y serie, así como la lámina completa que aparece al final de esta nota.

La revisión debe hacerse con el billete del sorteo 3023. Antes de comparar las cifras, compruebe la fecha impresa y el nombre de la lotería, para no confundir esta relación con los resultados de otros juegos que también se realizaron durante la misma noche.

Premio mayor de la Lotería del Quindío del 5 de noviembre

Sorteo: 3023.

Fecha: jueves 5 de noviembre de 2026.

Premio mayor: $2.000 millones.

Número ganador: 4879.

Serie: 30.

Despachado a: Armenia.

El dato de despacho corresponde al destino del billete y no identifica a la persona que lo compró ni confirma que el premio ya haya sido reclamado. Para comprobar una coincidencia, revise por separado las cuatro cifras del número y la serie que acompaña el resultado.

Lea también: Lotería del Quindío: resultados del sorteo 3021 del jueves 22 de octubre de 2026.

Premios secos de $200 millones y $100 millones

El seco de $200 millones quedó en el número 8995, serie 189. Por su parte, el premio seco de $100 millones correspondió al 9343, serie 150. Son categorías distintas al premio mayor y cada combinación debe compararse con el resultado de su respectiva categoría.

Cinco secos de $50 millones

Estos son los cinco números y sus series para los premios de $50 millones de pesos cada uno:

8951, serie 1.

4258, serie 44.

0895, serie 72.

5529, serie 101.

9506, serie 198.

Cinco secos de $40 millones

En la categoría de $40 millones por premio, la relación del sorteo 3023 presenta las siguientes combinaciones ganadoras:

3983, serie 12.

5917, serie 78.

0033, serie 125.

9287, serie 193.

1017, serie 122.

Cinco secos de $30 millones

Los cinco premios de $30 millones de pesos quedaron distribuidos entre estos números y series:

2650, serie 166.

8530, serie 124.

9892, serie 60.

3469, serie 143.

7522, serie 149.

Diez secos de $20 millones

La lista de los diez secos de $20 millones de pesos reúne los siguientes resultados. Lea cada número junto con su serie, sin intercambiar los datos entre filas:

6084, serie 131.

7399, serie 89.

5276, serie 165.

5904, serie 120.

4472, serie 56.

3318, serie 41.

2207, serie 0.

2238, serie 197.

7085, serie 168.

9219, serie 106.

Diez secos de $10 millones

Los premios secos de $10 millones completan la relación publicada para el jueves 5 de noviembre. Estas son sus combinaciones:

0160, serie 65.

8813, serie 116.

1225, serie 23.

3470, serie 61.

6894, serie 162.

7710, serie 38.

1666, serie 51.

5288, serie 153.

7716, serie 114.

0543, serie 153.

Cómo revisar el billete

Al comparar los resultados, conserve los ceros iniciales de los números, como ocurre con 0895, 0033 y 0160. La serie es un dato independiente: encontrar las cuatro cifras de un resultado no sustituye la comprobación de la serie indicada en la misma fila. En este sorteo, además, una de las series es 0, la del seco 2207.

Si encuentra una coincidencia o tiene dudas sobre su billete, consulte directamente los canales de atención de la Lotería del Quindío para confirmar el resultado y el procedimiento aplicable. Esta relación corresponde únicamente al sorteo 3023 y no debe usarse para verificar billetes de fechas anteriores o posteriores.

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