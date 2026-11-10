¡Últimas funciones en el Cerro Nutibara! Circo Medellín se traslada definitivamente a Santa Elena

Resumen: El Circo Medellín presentará sus últimas funciones del espectáculo Circus en la base del Cerro Nutibara el domingo 15 y el lunes festivo 16 de noviembre, a las 4:00 p. m. El 1 de diciembre se trasladará definitivamente a un lote-casa en Santa Elena otorgado por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Medellín.

Medellín se prepara para despedir, por ahora, una de sus carpas más queridas. El Circo Medellín presentará las últimas funciones del espectáculo Circus en su sede tradicional de la base del Cerro Nutibara, antes de su traslado definitivo al corregimiento de Santa Elena.

Serán dos últimas oportunidades para disfrutar del show en el sector de Guayabal: el domingo 15 y el lunes festivo 16 de noviembre de 2026, ambas a las 4:00 de la tarde, en la carrera 53 #30A-155, avenida Guayabal, base del Cerro Nutibara, donde la carpa ha funcionado durante años como uno de los pocos circos estables de Colombia. El plan es pet friendly, así que las mascotas también son bienvenidas, y los informes se atienden por WhatsApp en el 300 287 6759.

El circo «se traslada definitivamente a Santa Elena este 1 de diciembre del 2026 a un lote-casa que el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de nuestra Ciudad le han otorgado a la Fundación Circo Medellín», según lo confirmaron a Minuto30 el mimo Carlos Álvarez, director de la agrupación, y la Fundación Circo Medellín. De esta manera, la agrupación dejará la sede que por años le permitió operar al pie del Cerro Nutibara, en comodato gestionado ante la Secretaría de Cultura Ciudadana, y abrirá una nueva etapa en el corregimiento rural del oriente de la ciudad.

Un espectáculo para toda la familia

Circus es la producción insignia del Circo Medellín, dirigida por el mimo-clown Carlos Álvarez, mentor y guía de la agrupación. Sobre la pista se combinan la fuerza, la elasticidad y el dominio de técnicas circenses de acrobacia, manipulación de objetos e ilusiones ópticas con el cuerpo, acompañadas de música selecta, efectos sonoros, alegría y coloridos vestuarios. Trapecistas que desafían la gravedad, payasos que arrancan risas y actos de equilibrio hacen parte de un montaje pensado para grandes y chicos, en un circo que se caracteriza por no usar animales.

La fundación describe su espectáculo como «un espacio lúdico en donde el espectador podrá descansar su mente y conectar su espíritu con el amor, para salir recargado del espectáculo con una gran sonrisa en sus labios».

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Una historia de sueño y esfuerzo

La Fundación Circo Medellín nació como un proyecto social de jóvenes que encontraron en las artes circenses una opción de vida. Con el tiempo constituyeron una organización que, además de las presentaciones de domingos y festivos, mantiene una escuela de formación en artes circenses para niños, niñas y jóvenes, una tienda especializada en elementos de malabares y un centro de documentación sobre este arte escénico. Además de su carpa, la agrupación lleva su arte a comparsas, ferias, fiestas empresariales y eventos familiares en toda la ciudad.

Su labor formativa se ha desarrollado también en convenio con la Secretaría de Cultura Ciudadana a través de la Red de Creación Escénica, que lleva la enseñanza de técnicas de circo a niños, niñas y jóvenes de distintas comunas y corregimientos de la ciudad, y ha sido beneficiaria de las Convocatorias de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura de la Alcaldía de Medellín, incluida la vigencia 2026.

Con la entrega del lote-casa en Santa Elena, otorgado por el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Medellín, la fundación espera consolidar allí su sede permanente, con espacio para su carpa, su escuela y el desarrollo de su labor comunitaria, en un corregimiento conocido por su vocación campesina, turística y cultural.

Mientras llega diciembre, la invitación es clara: quienes quieran volver a reír y asombrarse bajo la carpa del Cerro Nutibara tienen cita el domingo 15 y el lunes festivo 16 de noviembre a las 4:00 de la tarde, para decirle adiós, entre aplausos, a una época del circo en este icónico lugar de Medellín.

Foto: Cortesía.

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