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    Intento de atracó terminó en balacera por El Estadio: al ladrón le encontraron la cadena robada

    Los uniformados lograron reducir y capturar a una persona presuntamente implicada en actividades ilícitas

    Publicado por: SoloDuque

    Intento de atracó terminó en balacera por El Estadio: al ladrón le encontraron la cadena robada

    Resumen: En medio de un procedimiento policial adelantado la noche de este viernes, agentes del grupo contra atracos lograron interceptar a un sujeto, recuperar elementos hurtados y decomisar un arma de fuego.

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    Minuto30.com .- La tranquilidad del occidente de Medellín se vio abruptamente interrumpida durante la noche del viernes 11 de septiembre, luego de que se registrara una fuerte balacera en las inmediaciones del sector del Estadio. El cruce de disparos se desató en medio de un operativo relámpago adelantado por las autoridades.

    De acuerdo con el reporte preliminar del caso, la situación de orden público obedeció a un procedimiento ejecutado por agentes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), adscritos específicamente al grupo contra atracos, quienes le seguían la pista a hechos delictivos en esta concurrida zona de la ciudad.

    atraco el estadio

    Los resultados del operativo

    En medio de la tensión generada por las detonaciones, que alertaron a los transeúntes y residentes del sector, los uniformados lograron reducir y capturar a una persona presuntamente implicada en actividades ilícitas.

    Tras asegurar el área y realizar la respectiva requisa, las autoridades reportaron el siguiente balance del procedimiento:

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    Un capturado: El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

    Arma incautada: Se logró el decomiso de un arma de fuego, la cual habría sido utilizada durante el altercado y será clave en el proceso investigativo.

    Elementos recuperados: En poder del detenido se halló una cadena, elemento que presuntamente había sido hurtado minutos antes de la intervención policial.

    Se espera que en las próximas horas la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entregue un reporte oficial y detallado sobre los antecedentes del capturado y su posible vinculación con estructuras dedicadas al hurto a personas en las comunas de Laureles-Estadio y la Candelaria.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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