Resumen: Un comerciante de 60 años fue herido en un atraco cuando retiraba $64 millones de la nómina en el centro de Medellín. Recibió dos impactos y fue trasladado a un centro asistencial, donde los médicos indicaron que no corría riesgo vital. Un presunto implicado de 29 años fue capturado. La información corresponde a versiones extraoficiales y preliminares.

Comerciante fue herido en un atraco cuando retiraba $64 millones en el centro de Medellín; hay un capturado

Un comerciante de 60 años resultó herido en medio de un atraco cuando, al parecer, acababa de retirar una fuerte suma de dinero de una sucursal bancaria en el centro de Medellín. El hecho se registró hacia las 2:00 de la tarde de este jueves 29 de octubre en el sector de Coltejer, en La Candelaria, y deja, además, un presunto responsable capturado. La información que se conoce hasta el momento corresponde a versiones extraoficiales y preliminares.

De acuerdo con esas primeras versiones, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada a la línea de emergencias sobre una persona herida en inmediaciones del edificio Coltejer. En el lugar habrían encontrado al propietario de un establecimiento de comercio de la zona con dos impactos producidos, según el reporte preliminar, por un arma de fuego de menor letalidad.

La víctima les habría contado a las autoridades que minutos antes había retirado cerca de $64 millones de pesos, correspondientes a la nómina de sus trabajadores, en una sucursal bancaria ubicada en el sector de la avenida Colombia con Junín. Cuando se desplazaba por la zona habría sido abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Según esa versión, el parrillero descendió del vehículo, lo hirió con el arma en la parte anterior del tórax y le arrebató una tula de color café en la que, al parecer, llevaba el dinero. Antes de huir, el sujeto le habría disparado de nuevo, esta vez en la parte posterior del tórax, mientras su cómplice lo esperaba en la motocicleta.

Por la gravedad de las heridas, el comerciante fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica especializada. De acuerdo con la información preliminar entregada por los médicos tratantes, el hombre no presentaba riesgo vital y permanecía bajo observación.

Foto: Redes Sociales

Según las versiones preliminares, un presunto implicado en los hechos, un hombre de 29 años, fue capturado y quedó a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento no se conoce información sobre su judicialización ni sobre el paradero del segundo implicado.

Vale aclarar que esta información corresponde a versiones extraoficiales y preliminares recogidas en el sector y en redes sociales, donde el caso fue ampliamente comentado durante la tarde.

El sector de Junín y Coltejer, en pleno centro de Medellín, es una de las zonas comerciales más activas de la ciudad. Allí funcionan cientos de establecimientos, bancos y oficinas, y es frecuente el movimiento de grandes sumas de dinero por parte de comerciantes que pagan nóminas, proveedores y arriendos de manera presencial, lo que los convierte en un blanco apetecido para los delincuentes.

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El comercio del centro ha sido históricamente uno de los motores económicos de Medellín y concentra a diario a miles de compradores, trabajadores y transeúntes, especialmente en las semanas previas al cierre de año, cuando aumenta el flujo de dinero y de compras en la zona.

Precisamente, las autoridades han advertido en múltiples ocasiones sobre la modalidad conocida como «marcamiento», en la que los atracadores vigilan las salidas de las sucursales bancarias para identificar a las personas que retiran altas sumas de dinero y seguirlas hasta un punto donde puedan abordarlas.

Por eso, las recomendaciones habituales para comerciantes y ciudadanos que deben retirar grandes cantidades de efectivo incluyen solicitar el acompañamiento de la Policía Nacional, variar los horarios y las rutas, no comentar los movimientos de dinero con terceros y, en lo posible, privilegiar las transferencias electrónicas sobre el uso del efectivo.

Cualquier información adicional sobre este caso deberá ser confirmada por las autoridades competentes.

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