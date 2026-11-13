«Lo grabamos en 2006»: Bizarrap y Daddy Yankee estrenan «Pa’ qué llorar» tras ganar el Latin Grammy

Resumen: Bizarrap anunció el estreno de «Pa' qué llorar» con Daddy Yankee, un tema que asegura grabaron en 2006 y guardaron hasta ganar juntos un Latin Grammy.

El productor argentino Bizarrap anunció este viernes el estreno de su nueva colaboración con Daddy Yankee, un tema que, según contó, grabaron en 2006 y decidieron guardar hasta ganar un Grammy juntos.

«Temita nuevo con el Daddy. Lo grabamos en 2006 y lo dejamos guardado para cuando ganemos un grammy juntos. Ayer ganamos y lo sacamos», escribió el productor en su cuenta de X, donde compartió el video de la canción, que en pocas horas superó las 700.000 reproducciones en esa red social.

El anuncio llega un día después de que Bizarrap y Daddy Yankee ganaran el Latin Grammy 2026 a Mejor Canción Urbana por «Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66», durante la ceremonia que se realizó el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El reconocimiento en esa categoría es para los compositores: la Academia Latina de la Grabación acreditó el tema a Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee.

En la misma categoría competían «Buenos Términos», de Rauw Alejandro; «Por Si Mañana No Estoy», de Omar Courtz, y «Reliquia Do 2T» y «Yo y Tú», de Beéle, Quevedo y Ovy On The Drums. La Session 0/66 también aspiraba a Mejor Interpretación Urbana, un premio que quedó en manos de «Gil», de Milo J junto a Trueno.

De acuerdo con medios como TN, el lanzamiento corresponde al videoclip de «Pa’ qué llorar», la segunda colaboración entre ambos artistas, que hace parte de «La Postal», el más reciente álbum del puertorriqueño, estrenado el 30 de octubre con 15 canciones y colaboraciones de Cardi B, Myke Towers, Danny Ocean, De La Rose y Diljit Dosanjh.

«Pa’ qué llorar» es el octavo tema de ese disco, un proyecto conceptual sobre el amor en sus distintas facetas, en el que también participó en la producción Jeremy Ayala González, hijo de Daddy Yankee. Su letra habla de superar el desamor y de quererse a uno mismo: «¿Pa’ qué llorar? Si los amores vienen y van, por ahí están», dice su coro. En el video, con estética retro, los dos artistas aparecen cantando en calles adoquinadas frente a una cámara con lente ojo de pez, un guiño al reguetón de los años 2000 que evoca la fecha de 2006 mencionada por Bizarrap.

Se trata del quinto Latin Grammy para Bizarrap. La colaboración premiada, publicada en noviembre de 2025, marcó el regreso de Daddy Yankee a la música urbana tras el retiro que había anunciado años atrás, rompió récords de reproducciones en sus primeros días y convirtió al productor de Ramos Mejía en el primer artista argentino en trabajar con la leyenda puertorriqueña, quien además fue elegido Persona del Año 2026 por la Academia.

«Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer sinceramente. Y ahora me emociono de solo pensarlo», contó el productor sobre la sesión de grabación, en su discurso de agradecimiento.

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En ese mismo discurso, Bizarrap reveló además que las Bizarrap Music Sessions, el formato que lo llevó a la fama mundial, están llegando a su fin. «Primero le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mi criterio. Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de mi vida y ahora está llegando a su fin», expresó, y pidió seguir abriendo las puertas a los artistas jóvenes.

Desde la sesión con Daddy Yankee, cada lanzamiento del productor lleva el sufijo «/66», lo que medios internacionales interpretaron como el número final de la serie; una de las entregas recientes, con Myke Towers, figura como la 42/66.

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