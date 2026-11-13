«No queda nadie en sano juicio»: el combo de Jhon Alex Castaño, Luis Alberto Posada y Dayro Moreno

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Resumen: Jhon Alex Castaño publicó una foto junto a Luis Alberto Posada y Dayro Moreno en un aeropuerto y bromeó con que ese combo no deja a nadie en sano juicio. La imagen, acompañada de la pegatina «Amor voy a salir con unos amigos», superó los 6.500 me gusta y los 100 comentarios en cerca de una hora.

Jhon Alex Castaño volvió a alegrarles el día a sus seguidores. El intérprete de música popular compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece junto a Luis Alberto Posada y al goleador del Once Caldas, Dayro Moreno, en lo que alcanza a verse como la sala de espera de un aeropuerto, acompañada de una advertencia que desató risas: «Qué tal este combo que armamos en el aeropuerto? No queda nadie en sano juicio le cuento!!».

La publicación fue conjunta entre las cuentas del cantante y del futbolista. En ella, los tres aparecen de pie, abrazados y sonriendo a cámara, junto a las sillas de la zona de espera: Castaño, vestido de negro; Dayro Moreno, con gorra, gafas oscuras y su característica pinta relajada; y Luis Alberto Posada, con su clásica cachucha y camiseta clara, con las maletas de mano al lado y el movimiento típico de una terminal aérea al fondo.

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«Amor, voy a salir con unos amigos…»

Como si la advertencia fuera poca cosa, la imagen trae una pegatina con el clásico «Amor voy a salir con unos amigos… Los amigos 😂», esa frase que tantos han enviado a la casa antes de una noche larga. Con semejante trío reunido, la broma se explica sola.

Los seguidores respondieron de inmediato: en cerca de una hora la publicación ya superaba los 6.500 «me gusta» y acumulaba más de 100 comentarios. «Borrachera fija» y «sufren las licoreras» aparecieron entre los comentarios, junto a muchas carcajadas en forma de emoji.

Un «combo» con mucho currículum

Y no es cualquier reunión de amigos la que quedó registrada. En la foto está Jhon Alex Castaño, conocido como el «Rey del chupe», apodo que nació tras un concierto en Cerritos, Valle, y que él mismo convirtió en su sello: «sentimiento, Jhon Álex, ¡y a beber!». Antes de la fama, el artista cantaba en buses y hacía parte de la agrupación Hernán Darío y Los Muchachos Decentes, donde fue cantante, guitarrista y hasta humorista. Es uno de los artistas más queridos de la música popular, con éxitos como «Amigos con derechos», canción que le ha dado la vuelta a Latinoamérica.

También aparece Luis Alberto Posada, el «Ídolo del Pueblo». Nacido en Cartago, Valle del Cauca, el cantante lleva más de cuatro décadas de trayectoria desde su primer disco, «Destino fatal», y es uno de los máximos referentes de la música de despecho en Colombia, con más de 40 producciones grabadas y clásicos como «Mi pasión recordarás» y «Yo tuve un gran amor».

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Y completa la postal Dayro Moreno, delantero del Once Caldas, oriundo de Chicoral, Tolima, y máximo goleador en la historia del fútbol profesional colombiano, con 372 anotaciones oficiales, por encima de Radamel Falcao García. El tolimense, además, fue el goleador de la Copa Sudamericana 2025 con 10 tantos, y hace pocos días alcanzó otra marca histórica: se convirtió en el futbolista colombiano con más partidos disputados como profesional, con 937 juegos, récord que le quitó al arquero Miguel Calero.

Es decir, en una sola imagen se juntaron el chupe, el despecho y los goles. Una combinación que, en efecto, no deja a nadie en sano juicio.

Sin pistas sobre el motivo del encuentro

Lo que ninguno de los dos contó es por qué se encontraban juntos en el aeropuerto. Ni Castaño ni Moreno dieron detalles sobre el destino del viaje ni sobre el motivo de la reunión, así que la postal quedó como una simpática incógnita para sus fanáticos.

Mientras tanto, la foto sigue sumando reacciones entre los seguidores de la música popular y del fútbol, dos pasiones que en Colombia casi siempre van de la mano.

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