Resumen: La Academia Latina de la Grabación confirmó que Karol G, Nathy Peluso y Bizarrap actuarán en los Latin Grammy 2026, el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La gala rendirá tributo a Willie Colón y tendrá a Daddy Yankee como Persona del Año. La bichota llega con siete nominaciones, entre ellas Álbum del Año por Tropicoqueta. La ceremonia se transmitirá por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX desde las 8:00 p. m.

¡Noche de lujo en Las Vegas! Karol G, Nathy Peluso y Bizarrap cantarán en los Latin Grammy 2026

La fiesta más importante de la música latina ya tiene cartel completo. La Academia Latina de la Grabación confirmó este jueves los últimos artistas que se presentarán en la 27.ª entrega anual de los premios Latin Grammy, ceremonia que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Entre los nombres que se suman a la fiesta brillan tres de los artistas del momento: la colombiana Karol G y los argentinos Nathy Peluso y Bizarrap. Con ellos, la organización completó el listado de actuaciones de una gala que promete ser histórica.

Los nuevos confirmados son Baby Ranks, Bad Gyal, Bizarrap, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Karol G, Lil Supa, Luis Enrique, Nathy Peluso y Ángel «Cucco» Peña.

La ceremonia televisada también incluirá un tributo especial a Willie Colón, «El Malo», el legendario trombonista, cantante, compositor y productor neoyorquino reconocido como uno de los pioneros de la salsa. El homenaje estará bajo la dirección de Ennio Gatti, quien trabajó junto a Colón como director musical y líder de su banda, y reunirá a los 13 miembros originales para celebrar un legado que sigue inspirando e influyendo a generaciones de artistas.

Colón recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación como parte del primer grupo de galardonados en 2004, y además fue clave para llevar los Latin Grammy a Nueva York en 2006.

Karol G, entre las más nominadas de la noche

La bichota no solo cantará: también llega como una de las grandes favoritas de la noche. La paisa suma siete nominaciones en esta edición: Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta; Grabación del Año y Canción del Año por «Coleccionando heridas»; Mejor Interpretación Reggaeton por «Verano rosa»; Mejor Interpretación Urbana por «Dile luna»; y Mejor Canción Regional Mexicana por «Ese hombre es malo».

El artista más nominado de esta edición es el compositor Edgar Barrera, con diez candidaturas. Detrás de él, con siete cada uno, aparecen la española Rosalía, Karol G, los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler.

Varios de los artistas recién confirmados también están nominados. Bad Gyal aspira a Mejor Álbum de Música Urbana por Más Cara y a Mejor Interpretación Reggaeton por «Choque». Bizarrap y Daddy Yankee compiten en Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana por «Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66». Nathy Peluso, Luis Enrique y Grupo Niche están nominados a Mejor Álbum de Salsa por Malportada, El Alma En Clave y Más Que Palabras, respectivamente, mientras que Lil Supa compite como compositor en la categoría de Mejor Canción de Rap/Hip Hop por «Poder».

Un cartel de lujo, con sello colombiano

A los nombres anunciados este jueves se suman los artistas confirmados previamente por la Academia: Anitta, Banda Los Recoditos, Camila Fernández, Carín León, Cristian Castro, Daddy Yankee, Elena Rose, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Jorge Drexler, Juanes, Kany García, Luis Figueroa, Milo J, Mon Laferte, Niña Pastori, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada, Sofía Reyes, The Warning, Vivir Quintana, Xavi y Yami Safdie.

La representación colombiana sobre el escenario será amplia: además de Karol G, cantarán los paisas Feid y Juanes y el bogotano Fonseca.

Daddy Yankee llega a esta celebración con otro reconocimiento grande: es la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, una distinción que se otorga a artistas destacados de la música latina por su trayectoria artística y musical, sus contribuciones humanitarias y su impacto cultural.

La gala también rendirá un tributo al mexicano José Alfredo Jiménez, con la producción musical de Edgar Barrera, y volverá a tener como conductora a la actriz, productora y nominada al Latin Grammy Roselyn Sánchez.

¿Cuándo y dónde ver los Latin Grammy 2026?

La 27.ª entrega anual de los Latin Grammy se transmitirá en vivo el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La ceremonia televisada, de tres horas de duración, irá por Univision, UNIMÁS y Galavisión, y en streaming por ViX, a partir de las 8:00 p. m., hora del este de Estados Unidos, la misma de Colombia, precedida por una antesala de una hora.

Antes de la ceremonia principal se realizará la Premiere del Latin Grammy, una tarde de larga tradición en la que se entregan la mayoría de las categorías, con presentaciones en vivo, emotivos discursos de aceptación y momentos únicos.

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