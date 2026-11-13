«Hoy quedo absuelto»: Andrés Sandoval anunció decisión a su favor en proceso por violencia intrafamiliar

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Resumen: Andrés Sandoval anunció en Instagram que fue absuelto en el proceso por presunta violencia intrafamiliar con su expareja Katty Osorio. Agradeció a su abogado Mauricio Camacho, a Fundamilia y a su familia. Boyacá Siete Días también reportó la decisión del juez 112 Penal Municipal de Bogotá. El actor habló del impacto del caso y de las visitas a sus hijos, sin precisar recursos ni firmeza del fallo.

Andrés Sandoval anunció este viernes 13 de noviembre que fue absuelto dentro del proceso por presunta violencia intrafamiliar que lo enfrentaba con su expareja, la actriz Katty Osorio. En un video publicado en su cuenta de Instagram, el actor agradeció a su abogado defensor, Mauricio Camacho, y a las personas que lo acompañaron durante el caso. «Hoy quedo absuelto», expresó ante la cámara.

El intérprete, conocido por producciones como La reina del flow, compartió un mensaje de casi tres minutos en el que habló del impacto que, según su relato, tuvo el conflicto judicial en su vida personal, familiar y profesional. Su pronunciamiento estuvo centrado en el agradecimiento y en la expectativa de recuperar la confianza de quienes habían seguido el proceso.

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«Con esta decisión absolutoria»

Sandoval describió lo anunciado como una «decisión absolutoria» y aseguró que la situación había afectado su buen nombre y su trabajo. En su mensaje se refirió a las consecuencias que considera que enfrentó como actor y realizador audiovisual, pero también como padre, hijo y amigo. Sus palabras corresponden a la versión que hizo pública tras la jornada judicial.

«Con esta decisión absolutoria me permiten creer en que nuevamente voy a salir adelante», afirmó. También manifestó su esperanza de que las personas que se habían distanciado de él vuelvan a confiar en su nombre y en su trayectoria. El actor presentó este momento como una oportunidad para retomar su camino después de un periodo que calificó de difícil.

En la misma intervención, agradeció expresamente al abogado penalista Mauricio Camacho y a la Fundación Fundamilia. Según explicó, la organización lo respaldó después de analizar las pruebas de su caso. A su defensor le reconoció el acompañamiento y señaló que su intervención fue determinante para el resultado que ahora celebra.

La audiencia estaba prevista para este viernes

El anuncio coincide con la fecha que había sido informada para una audiencia decisiva. La Agencia de Periodismo Investigativo había señalado el pasado 3 de noviembre que el Juzgado 112 Penal de Bogotá tenía prevista para este viernes la diligencia de sentido del fallo en el proceso por presunta violencia intrafamiliar agravada contra su expareja.

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En esa información previa se recogían tanto los señalamientos que sustentaban la acusación como el rechazo de la defensa a esa interpretación. Sandoval había insistido en su inocencia y en que la controversia había afectado su carrera. El nuevo pronunciamiento del artista se produce después de esa audiencia programada, con un mensaje público en el que asegura haber obtenido una decisión a su favor.

Por su parte, una publicación de Boyacá Siete Días, también difundida este viernes, informó que el juez 112 Penal Municipal de Bogotá lo absolvió. Ese reporte y la declaración del actor apuntan al mismo proceso. El mensaje de Sandoval no precisa si la decisión fue recurrida ni desarrolla los fundamentos jurídicos del fallo.

El mensaje a su familia

Otro de los momentos del video estuvo dedicado a sus hijos. El actor les agradeció su fortaleza y expresó su deseo de volver a compartir con ellos. Además, aseguró que la justicia civil ya le regula visitas cada sábado. Lo dijo como parte de su relato sobre la situación familiar, sin anunciar un cambio específico en la custodia a raíz de la decisión penal.

En el texto que acompaña el video también mencionó a su madre, su padre, sus hermanos, su compañera y sus amigos. A quienes permanecieron a su lado les agradeció no haber dejado de creer en él. «La verdad siempre sale a la luz», escribió en el cierre de la publicación, con la que dio a conocer su reacción al resultado judicial.

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