¿Está embarazada? Yina Calderón encendió las redes con una ecografía y salió a aclarar los rumores

Yina Calderón, foto de archivo. Foto: Canal Telemedellín, vía YouTube (CC BY 3.0).

Resumen: Yina Calderón aclaró que no está embarazada: la ecografía que publicó es de su hermana Juliana, que espera a Dulce María.

La tarde del jueves 12 de noviembre, Yina Calderón volvió a poner a hablar a todos sus seguidores. La creadora de contenido y empresaria huilense publicó en sus historias de Instagram la imagen de una ecografía médica, y de inmediato las redes sociales se llenaron de una sola pregunta: ¿será que está embarazada?

La foto no tardó en generar todo tipo de reacciones. Entre felicitaciones anticipadas y mensajes llenos de curiosidad, miles de seguidores comenzaron a especular sobre un posible embarazo de la también DJ de guaracha, que acostumbra compartir en internet casi todos los detalles de su vida personal y de su familia.

En cuestión de horas, la imagen se replicó en páginas de farándula y cuentas de seguidores, y los comentarios se dividieron entre los que la felicitaban y los que pedían que confirmara o negara la noticia de una vez.

¿Está embarazada Yina Calderón?

Ante tanto revuelo, fue la propia Yina Calderón quien salió a aclarar la situación en sus redes sociales, de acuerdo con la reseña de La Kalle. La influenciadora dio a entender que ella no es quien está esperando un bebé, sino otra persona muy querida de su familia.

Según lo que ella misma contó, la imagen que compartió corresponde a una ecografía de su hermana, Juliana Calderón. Además, acompañó la fotografía con la frase «Mi bebé Dulce María», dejando ver la emoción que siente por la próxima llegada de su sobrina.

La familia está acompañando de cerca a Juliana en esta etapa. Merly Ome, la mamá de las hermanas Calderón, estuvo presente durante la consulta médica para apoyar a su hija y conocer cómo avanza el embarazo.

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¿Quién es Juliana Calderón, la hermana de Yina?

Juliana es la menor de las hermanas Calderón Ome y también se ha hecho conocida en redes sociales, donde comparte su día a día y su trabajo. Tiene su propio emprendimiento de belleza, especializado en keratinas, y suele aparecer junto a Yina y sus otras hermanas en publicaciones familiares.

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El embarazo de Juliana Calderón ha despertado interés entre los seguidores de la familia, sobre todo porque en un principio ella no había confirmado ni desmentido los rumores sobre su estado de gestación.

Recientemente, Juliana entregó más detalles y reveló que ya alcanzó los siete meses de embarazo. Con ese tiempo de gestación, se estima que el nacimiento de Dulce María podría darse en enero de 2027, aunque la fecha puede variar según cómo avance todo.

La joven también se ha sincerado sobre su situación sentimental. En una dinámica con sus seguidores, uno de ellos le preguntó: «¿Usted no vive con el papá de su nena?». Su respuesta fue contundente: «No estamos juntos en ningún aspecto», dejando claro que actualmente no mantiene una relación con el padre de su hija.

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Yina Calderón, siempre en el ojo del huracán

No es la primera vez que Yina Calderón acapara la conversación en redes. La oriunda de Oporapa, Huila, se dio a conocer en el reality Protagonistas de Nuestra Tele y desde entonces ha sabido mantenerse vigente: es dueña de un reconocido negocio de fajas, canta y se presenta como DJ de guaracha en diferentes ciudades del país.

Su estilo directo y sin filtros le ha ganado millones de seguidores, pero también más de una polémica con otras creadoras de contenido. Aun así, cada publicación suya suele convertirse en tema de conversación, tal como pasó con esta ecografía.

Por ahora, la familia Calderón espera con ilusión la llegada de Dulce María, la nueva integrante que ya genera expectativa entre los seguidores de las hermanas.