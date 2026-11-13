Le cayó Coljuegos a Javier Arias Stunt: $116 millones de multa por sus rifas millonarias en Instagram

Foto: Instagram @javier.arias.stunt

Resumen: Coljuegos le puso un freno millonario a las rifas que el influencer antioqueño de la Cybertruck promocionaba en Instagram. El caso ya llegó a la Fiscalía.

El influencer antioqueño Javier Arias Stunt fue sancionado por Coljuegos con una multa de $116 millones de pesos, más los intereses moratorios que se lleguen a causar, luego de que la entidad comprobara que comercializó una rifa a través de su cuenta de Instagram sin contar con la autorización que exige la ley para los juegos de suerte y azar.

La medida quedó consignada en la Resolución No. 20260004964 de 2026, tras una actuación administrativa en la que el regulador verificó que el creador de contenido no tenía un permiso vigente para operar rifas. El proceso incluyó investigación, formulación de cargos y la oportunidad de que el sancionado presentara descargos y alegatos.

¿Qué más estableció la resolución de Coljuegos?

Además del pago de los $116 millones, Coljuegos estableció que Javier Arias Stunt no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria de la decisión, es decir, cuando la resolución quede en firme.

La entidad fue más allá y confirmó que presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito del artículo 312 del Código Penal, el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, que contempla penas de seis a ocho años de prisión y multas de entre 500 y 1.000 salarios mínimos.

Según Coljuegos, el influencer continuó promocionando sorteos en sus redes sociales pese a las actuaciones administrativas en su contra, razón por la que la entidad mantiene abiertos otros procesos y abrió la invitación a adelantar acciones conjuntas contra la ilegalidad.

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¿Quién es Javier Arias Stunt y cómo funcionaban sus rifas?

Javier Arias Stunt es un comerciante y creador de contenido antioqueño que se dio a conocer por sus videos de acrobacias en motocicletas de alto cilindraje y que reunió más de un millón de seguidores en Instagram exhibiendo vehículos de lujo y un estilo de vida de alto perfil económico.

Su popularidad creció aún más cuando recorrió las calles de Necoclí, en el Urabá antioqueño, a bordo de una Tesla Cybertruck, una camioneta avaluada en cerca de $900 millones y uno de los primeros ejemplares de ese modelo en llegar a Colombia.

Con el tiempo, su contenido se concentró en la promoción de rifas y sorteos de carros de lujo, motocicletas, apartamentos y premios en efectivo. Para participar, los interesados debían comprar unos tiquetes virtuales llamados «stickers» a través de la página Mundostick.com, con precios que iban desde los $10.000 hasta los $5 millones.

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En algunas convocatorias, los premios anunciados incluían varios vehículos o consignaciones de dinero que podían alcanzar los $500 millones, dinámicas que, según la regulación colombiana, requieren autorización de Coljuegos aunque se hagan en plataformas digitales.

Este no es el primer roce de Javier Arias Stunt con el regulador. Desde 2024, la entidad había informado sobre la apertura de dos procesos administrativos sancionatorios relacionados con el influencer y sus empresas: el primero contra la sociedad ACJ Revolution y Arias como persona natural, y el segundo contra la empresa Javier Arias S.A.S., ambos por la presunta operación ilegal de rifas.

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De la captura con un arsenal a la absolución

El 12 de marzo de 2026, Javier Arias Stunt fue capturado en un operativo conjunto de la Dijín de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Ejército, con cooperación de la DEA, en una finca del corregimiento El Totumo, en Necoclí.

Durante el allanamiento, las autoridades hallaron dos pistolas, dos escopetas, una carabina de precisión calibre 22 y 1.926 cartuchos de diferentes calibres, además de $208 millones de pesos en efectivo cuya procedencia no fue acreditada en el lugar.

La Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Sin embargo, en septiembre pasado el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo lo absolvió, al no establecerse que las armas encontradas estuvieran bajo su dominio o responsabilidad.

«El cumplimiento de las reglas y el pago de los derechos de explotación no son un juego, ni son negociables bajo ningún concepto«, señaló Coljuegos, al recordar que las rentas de los juegos de suerte y azar están destinadas al financiamiento de la salud de los colombianos.

La entidad también advirtió a los jugadores sobre posibles estafas en sorteos que circulan sin autorización e insistió en que quienes organizan rifas en internet no están exentos del control estatal.