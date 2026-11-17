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Resumen: Las precipitaciones de baja a moderada intensidad se registraron en sectores del oriente, sur y occidente de la ciudad. Las autoridades hacen monitoreo y piden precaución a quienes conducen.

Lluvias en Medellín: precipitaciones dispersas en el oriente, sur y occidente

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Las lluvias en Medellín se hicieron sentir en la tarde de este 17 de noviembre, cuando el SIATA reportó precipitaciones dispersas en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con el reporte de las 4:04 p. m., las precipitaciones fueron de baja a moderada intensidad, con acumulados inferiores a 2 milímetros en algunos sectores del oriente, sur y occidente del Distrito de Medellín.

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¿Qué recomendaciones da el SIATA por las lluvias en Medellín?

Ante las lluvias en Medellín, las autoridades recomendaron a los conductores manejar con precaución, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos.

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El SIATA aseguró que permanece atento para atender cualquier novedad que se presente por las precipitaciones durante esta tarde.