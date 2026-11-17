Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales.

Resumen: EPM anunció una interrupción de acueducto en sectores de 15 barrios de Popular y Manrique, en Medellín, entre las 8:00 p. m. del jueves 19 y las 4:00 a. m. del viernes 20 de noviembre de 2026. Los trabajos incluyen el empalme de una conducción y el lavado del tanque Santo Domingo. La empresa invita a consultar si cada sector está incluido en su sitio web o en la línea (604) 44 44 115.

EPM anunció un corte de agua en algunos sectores de las comunas 1, Popular, y 3, Manrique, en Medellín, durante la noche del jueves 19 de noviembre y la madrugada del viernes 20. La interrupción está programada desde las 8:00 p. m. del jueves hasta las 4:00 a. m. del viernes, según el aviso divulgado por la empresa este martes.

La medida comprende sectores de 15 barrios, no la totalidad de las dos comunas. Por eso, el llamado es a revisar si la vivienda, el negocio o el establecimiento está dentro de las zonas incluidas antes de organizar las actividades que requieren suministro de agua durante esas ocho horas.

¿Qué barrios tendrán corte de agua?

En la comuna 1, Popular, EPM incluyó algunos sectores de los siguientes diez barrios en la pieza informativa:

Aldea Pablo VI.

El Compromiso.

Granizal.

La Avanzada.

La Esperanza No. 2.

Moscú No. 2.

Popular.

San Pablo.

Santo Domingo Savio No. 1.

Santo Domingo Savio No. 2.

Para la comuna 3, Manrique, el anuncio señala sectores de otros cinco barrios:

La Salle.

Las Granjas.

Oriente.

San José La Cima No. 1.

San José La Cima No. 2.

La precisión sobre los sectores es importante: aparecer en esta lista no significa que todos los inmuebles de cada barrio vayan a tener suspensión. La empresa pide consultar el alcance del aviso para saber si cada dirección tendrá interrupción y cuál es el horario correspondiente.

Los trabajos que anunció EPM

De acuerdo con la información de la empresa, se realizará una intervención programada para empalmar una nueva conducción. La pieza explica que la infraestructura que cumplió su vida útil será reemplazada por una tubería más moderna y resistente.

Para desarrollar esa actividad también será necesario lavar el tanque Santo Domingo. EPM relaciona estos trabajos y la pausa temporal del suministro con la prestación del servicio de acueducto con calidad. Ese es el motivo operativo señalado para el corte nocturno en Popular y Manrique.

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El periodo anunciado cruza dos fechas: comienza el jueves 19 en la noche y termina el viernes 20 de noviembre de 2026 en la madrugada. Así, quienes estén en los sectores incluidos deben tener presente la hora de inicio y el día de finalización, especialmente si necesitan agua para sus actividades del viernes temprano.

No es el mismo corte de Villa Hermosa y La Candelaria

Este aviso corresponde a una intervención distinta de la anunciada para sectores de Villa Hermosa y La Candelaria. En esas dos comunas, el horario divulgado va desde las 8:00 p. m. del miércoles 18 hasta las 4:00 a. m. del jueves 19 de noviembre, e incluye el lavado del tanque Limoncito.

En cambio, la suspensión de Popular y Manrique comienza un día después y está asociada al tanque Santo Domingo. Aunque ambos anuncios contemplan trabajos nocturnos, los barrios y las fechas son diferentes. Conviene compartir el aviso que corresponde a cada sector para evitar confusiones entre las dos jornadas.

Lea también: EPM anuncia corte nocturno en sectores de Villa Hermosa y La Candelaria.

¿Dónde consultar si su sector está incluido?

Para la consulta, tenga a la mano la ubicación del inmueble y mencione el aviso de Popular y Manrique del 19 al 20 de noviembre. Así podrá contrastar la información de su sector con la jornada que le corresponde, en lugar de guiarse únicamente por el nombre general de la comuna.

EPM indicó que los usuarios pueden ampliar la información en su sitio web o comunicarse con la línea (604) 44 44 115. Estos son los canales señalados para revisar si el sector tendrá interrupción y en qué horario.

La empresa también invitó a compartir la información con familiares y vecinos para que puedan prepararse. Al hacerlo, es importante conservar el listado de barrios, la aclaración de que se trata de algunos sectores y las dos fechas de la suspensión, sin extender el anuncio a toda la zona nororiental de Medellín.