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Resumen: Medellín registró 14 homicidios en los primeros 16 días de noviembre, frente a ocho del mismo periodo de 2025: un aumento del 75 %. Durante el puente festivo hubo tres víctimas y capturas de los presuntos responsables. El acumulado anual se mantiene en 214 casos, un 24 % menos que los 282 del periodo comparable de 2025.

Los homicidios en Medellín registraron un aumento del 75 % en los primeros 16 días de noviembre frente al mismo periodo de 2025. El balance entregado por la Secretaría de Seguridad y Convivencia da cuenta de 14 víctimas, seis más que las ocho registradas durante el corte comparable del año pasado. Tres de esos crímenes ocurrieron durante el reciente puente festivo.

El comportamiento de noviembre contrasta con el acumulado del año. Al corte reportado, la ciudad contabiliza 214 homicidios frente a los 282 del mismo lapso de 2025, una reducción cercana al 24 %. Es decir, el incremento corresponde al balance parcial de este mes y no a la totalidad de 2026, que todavía mantiene menos casos que el periodo equivalente del año anterior.

Los homicidios de noviembre pasaron de ocho a 14

Las cifras conocidas muestran un cambio frente a los resultados de septiembre, mes que fue presentado como el menos violento de los últimos 50 años en la capital antioqueña. Esa tendencia no se ha mantenido de la misma forma en noviembre: el corte de los primeros 16 días ya supera en seis casos la cifra que la ciudad tenía en el periodo comparable de 2025.

El aumento del 75 % surge de la comparación entre los 14 homicidios actuales y los ocho del año pasado. El balance es parcial, pues todavía falta cerca de la mitad de noviembre. Por esa razón, la cifra permite describir lo ocurrido hasta el corte divulgado, sin anticipar cuántas víctimas dejará el mes completo ni cuál será el resultado al terminar el año.

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Tres personas fueron asesinadas durante el puente festivo

Uno de los hechos reportados durante el puente fue la muerte de Marcos Castro, quien fue encontrado en la habitación de un hotel con heridas ocasionadas con arma cortopunzante. Este fue el primero de los tres homicidios mencionados en el balance del fin de semana festivo, de acuerdo con la información conocida sobre los casos.

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El lunes se sumaron otras dos muertes violentas. Una corresponde a un hombre hallado sin vida en vía pública en el barrio Boston. La otra víctima fue identificada como Samuel Avendaño, un joven de 23 años que fue asesinado con arma de fuego. Los tres hechos forman parte del registro con el que las autoridades revisan el comportamiento de los homicidios durante noviembre.

Según el reporte divulgado, en los tres casos hubo capturas de los presuntos responsables. Esos procedimientos hacen parte de las actuaciones para esclarecer los crímenes. El balance de víctimas y el de capturas describen aspectos distintos: uno registra las muertes ocurridas y el otro las intervenciones realizadas por las autoridades tras los hechos violentos.

El acumulado anual conserva una reducción

La diferencia entre los resultados del mes y los del año es uno de los puntos del reporte de seguridad. Mientras noviembre muestra un incremento al comparar sus primeros 16 días, el acumulado de 2026 continúa por debajo del registro de 2025: son 68 homicidios menos entre los dos periodos utilizados para el balance.

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Las autoridades mantienen el despliegue de sus capacidades para prevenir nuevos hechos de violencia durante lo que resta de noviembre y de cara a diciembre. El cierre del año supone el reto de contener el repunte del mes sin perder la reducción que todavía presenta la ciudad en la comparación acumulada con 2025.

Por ahora, el dato conocido para noviembre se mantiene en 14 homicidios al corte de los primeros 16 días. La evolución de las próximas dos semanas determinará cómo termina el mes, después de un puente festivo con tres víctimas y de un balance parcial que encendió la preocupación por el comportamiento reciente de la violencia en Medellín.