Resumen: Gamers MED 2026 cerró con 6.000 asistentes en el Coliseo Iván de Bedout tras tres días de finales de videojuegos, realidad virtual, simuladores y actividades gratuitas para toda la familia. La Alcaldía de Medellín recordó que las cinco Salas Gamers MED siguen abiertas todo el año.

Gamers MED 2026 cerró tres días de fiesta de los videojuegos en Medellín con un balance que llena de orgullo a la ciudad: 6.000 asistentes pasaron por el Coliseo Iván de Bedout, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, para vivir competencias de deportes electrónicos, experiencias tecnológicas y actividades recreativas con entrada completamente gratuita.

El evento, organizado por la Alcaldía de Medellín a través del Inder, reunió entre el 14 y el 16 de noviembre a aficionados de los videojuegos, familias, jóvenes y público general, y ratificó la apuesta de la ciudad por los deportes electrónicos gratuitos y abiertos para todos.

Durante las tres jornadas, el coliseo abrió sus puertas desde las 10:00 a. m. y recibió a los asistentes hasta completar el aforo, con estaciones de juego, torneos y espacios de aprendizaje que convirtieron al escenario deportivo en el punto de encuentro de la comunidad gamer paisa.

Finales de FC 26, Fortnite, League of Legends y más

La gran final de Gamers MED 2026 reunió a los participantes de los clasificatorios de FC 26, Fortnite, League of Legends, Just Dance, drones, Valorant y Super Smash Bros., torneos que convocaron a más de 3.450 inscritos en las diferentes salas de videojuegos que tiene la ciudad.

En la fase clasificatoria, FC 26 se jugó de manera individual en PlayStation 5, Super Smash Bros. Ultimate en Nintendo Switch y Fortnite en la modalidad Battle Royale, mientras que Valorant y League of Legends midieron a equipos de cinco jugadores. La participación fue gratuita y no fue necesario residir en Medellín para hacer parte de la iniciativa.

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Además de las finales, los asistentes disfrutaron de juego libre, realidad virtual, simuladores de carreras y de vuelo, experiencias de arcade y estaciones Free Play con consolas, para que cualquier persona, sin importar su nivel, pudiera jugar y llevarse la victoria en los torneos abiertos al público.

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Foto: Alcaldía de Medellín

Un evento pensado para toda la familia

La programación de Gamers MED 2026 incluyó iniciativas para niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, para que la experiencia gamer fuera también un espacio de integración alrededor de la tecnología, el entretenimiento y las nuevas formas de vivir el deporte.

La agenda sumó festivales de cubo Rubik, competencias de Just Dance y de drones, además de una muestra de videojuegos desarrollados por talento local, una vitrina para que los creadores paisas mostraran sus proyectos al público que se dio cita en el Atanasio Girardot.

Foto: Alcaldía de Medellín

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Las cinco Salas Gamers MED siguen abiertas todo el año

Uno de los objetivos de la Alcaldía de Medellín con Gamers MED 2026 fue hacer visible la oferta gratuita que tiene la ciudad durante todo el año en sus cinco Salas Gamers MED, ubicadas en la Unidad Deportiva Granizal, el Coliseo Iván de Bedout, la UVA Sin Fronteras, la UVA Huellas de Vida y el Parque Recreativo Providencia.

En estos escenarios, que acercan los deportes electrónicos a las comunas, se desarrollaron las clasificatorias y los entrenamientos de los torneos. La estrategia de deportes electrónicos de la ciudad beneficia cada mes a cerca de 9.900 personas, una cifra que supera la meta anual de 6.800 usuarios fijada en el Plan de Desarrollo 2024-2027.

La Sala Gamer de Providencia, la más reciente de la red, abrió con una inversión de más de $3.240 millones en equipos tecnológicos y adecuaciones de infraestructura, y desde allí también salieron clasificados para la gran final.

Foto: Alcaldía de Medellín

Con este cierre, Medellín reafirma a los deportes electrónicos como un escenario de encuentro, sana competencia y aprovechamiento del tiempo libre, con una oferta institucional que sigue disponible para la comunidad gamer durante todo el año.