¡Urgente! Buscan a Antonio Jesús Tirado, adulto mayor de 92 años desaparecido en Medellín

Resumen: Resumen: Antonio Jesús Tirado Ramírez, de 92 años, fue visto por última vez el jueves 12 de noviembre de 2026, cerca de las 5:30 de la mañana, cuando abordó un bus de la ruta Palenque Robledal, en Robledo, Medellín. Es autónomo, camina lento con ayuda de un bastón y tiene una cicatriz en la nariz por una cirugía de piel. Cualquier información puede reportarse a la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía.

Minuto30.com .- La familia de Antonio Jesús Tirado Ramírez, un adulto mayor de 92 años, lo busca con urgencia en Medellín y pide la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte entregado por sus familiares, la última vez que se supo de él fue el jueves 12 de noviembre, cerca de las 5:30 de la mañana, cuando abordó un bus de la ruta Palenque Robledal, en el sector de Robledo, al noroccidente de la capital antioqueña. Desde entonces se desconoce su paradero.

Don Antonio Jesús es autónomo y se gana la vida con un puesto de dulces en la avenida La Playa, en el parqueadero que queda en el CENSA, en el centro de Medellín, donde es conocido por quienes transitan a diario por ese sector.

¿Cómo es don Antonio Jesús Tirado?

El adulto mayor camina lento y se desplaza con la ayuda de un bastón. Como seña particular tiene una cicatriz en la nariz, producto de una cirugía de piel.

Por su edad y su forma de desplazarse, su familia está muy preocupada y pide a la ciudadanía estar atenta, especialmente en los sectores de Robledo, la avenida La Playa y el centro de Medellín, así como en las rutas de buses que cubren esos recorridos. Las autoridades recuerdan que ante la desaparición de una persona no hay que esperar 24 horas para reportarla: la denuncia puede hacerse de inmediato.

¿Dónde reportar información?

Quienes tengan información sobre su ubicación pueden comunicarse con la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía a la línea (604) 590 3108, extensión 41351, o al celular 318 532 2852. También se puede dar aviso a la Policía Nacional o llamar a la línea de emergencias 123.

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Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para que don Antonio Jesús regrese a casa. Su familia agradece a quienes compartan esta información para llegar a más personas.

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Foto: cortesía.