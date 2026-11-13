Resumen: De acuerdo con los primeros reportes entregados por testigos y fuentes en la zona, el siniestro se desencadenó cuando un automóvil que bajaba por la calle 80, en sentido occidente-oriente, al parecer sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos.

¡Urgente! Tragedia en Robledo Córdoba: carro se habría quedado sin frenos y se habla de al menos dos muertos

ACTUALIZACIÓN: Dos muertos, 15 heridos y 13 vehículos afectados deja el grave accidente de Robledo Córdoba

Minuto30.com .- Una grave emergencia vial se registra al mediodía de este viernes 13 de noviembre en el noroccidente de Medellín. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la calle 80 con carrera 68, en el barrio Córdoba —descendiendo hacia el sector del Cementerio Universal—, deja de manera preliminar al menos dos personas fallecidas.

Vehículo se habría quedado sin frenos

De acuerdo con los primeros reportes entregados por testigos y fuentes en la zona, el siniestro se desencadenó cuando un automóvil que bajaba por la calle 80, en sentido occidente-oriente, al parecer sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos.

En medio del descontrolado descenso, el vehículo arrolló a una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres, quienes se presume perdieron la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto. Unidades de emergencia, agentes de tránsito y personal de criminalística se desplazan al sitio para confirmar el balance oficial de víctimas e iniciar las investigaciones

Cierre total en la calle 80 y congestión vehicular

A raíz de la magnitud del choque y para facilitar las labores de atención y levantamiento, la Secretaría de Movilidad de Medellín ordenó la restricción total del paso por este corredor vial.

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A través de sus canales oficiales, la entidad informó:

Punto del cierre: Calle 80, entre la glorieta de la carrera 72 y la carrera 65 (sentido occidente-oriente).

Recomendación: Se sugiere a los conductores evitar el sector y tomar vías alternas, ya que se presenta alta congestión vehicular en los alrededores del barrio Córdoba y Robledo.

Noticia en desarrollo. En minutos ampliaremos los detalles oficiales sobre las víctimas y las causas exactas de este siniestro.

Reporte de la Secretaría de Movilidad